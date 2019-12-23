ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Всі шахти "Львіввугілля" відключили від енергопостачання через борги

Новини » Надзвичайні події     23.12.2019 - 10:49
Всі шахти "Львіввугілля" відключили від енергопостачання через борги
Фото: Шахта Степова №10 (miningwiki.com)

Опівночі з 22 на 23 грудня вимкнена електроенергія на всіх 6 шахтах ДП "Львіввугілля"

На 6-х шахтах державного підприємства "Львіввугілля" вимкнено постачання електроенергії через борги. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу підприємства.

Зазначається, що всі керівники були попередженні і працівники були виведені на поверхню шахти.

"Опівночі з 22 на 23 грудня, попри усі домовленості з постачальником, вимкнено електроенергію на всіх 6 шахтах ДП "Львіввугілля", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі "Львіввугілля" повідомляють, що вони не отримали кошти за відвантаження вугілля з ДП "Держвуглепостач", з ПАТ "Центренерго" та "Калушської" ТЕЦ.

"ДП "Львівугілля" на сьогодні не отримало коштів за відвантажене вугілля: 113 млн грн з ДП "Держвуглепостач", 92 млн грн з ПАТ "Центренерго" та 4 млн 743 тис грн - "Калушська" ТЕЦ. Тому розрахуватися наперед за електроенергію не може - немає достатніх обігових коштів", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що співробітники Служби безпеки України викрили керівництво державних шахт "Львіввугілля" на корупційних схемах з виплатою зарплати шахтарям. Посадовці навмисно не відображували у звітності фактичну відсутність працівників на робочих місцях. Але шахтарям нараховували зарплату, середній розмір якої становив до 23 тисяч гривень.

ДБР викрило зловживання на Львівській митниці У Львові стався вибух в багатоповерхівці
Новини України ЛьвівШахтадолг
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся