Деньги на ребенка: как добиться выплаты алиментов, если должник за границей
Украинские судебные решения о взыскании алиментов могут быть выполнены не тв нашей стране, но и за его пределами. В Министерстве юстиции разъяснили, как именно заставить должника платить, даже если он находится за границей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.
Главное:
- Решение украинского суда требует процедуры международного признания для выполнения в другой стране.
- Для взыскания алиментов с должника за рубежом действуют международные договоры, в частности Конвенция о международном взыскании алиментов на детей.
- Процедура предусматривает сбор пакета документов, включая переводы, и представление их через органы юстиции Украины.
- Иностранные органы не пересматривают дело по существу, а лишь обеспечивают принудительное взыскание по законам своего государства.
Как работает механизм исполнения
Решение украинского суда не действует автоматически за рубежом. Чтобы оно приобрело юридическую силу в другом государстве, нужно пройти процедуру международного признания. В целом существуют два ключевых механизма:
- Признание судебного решения: иностранное государство соглашается считать документ юридически действующим на своей территории.
- Предоставление разрешения на принудительное исполнение: это позволяет применять к должнику меры взыскания согласно законодательству страны его пребывания.
При этом суды других государств не пересматривают дело по существу, а лишь проверяют соответствие документов международным договорам и национальным требованиям.
Алгоритм действий для взыскателя
Если один из родителей проживает за границей, Минюст советует действовать по следующему плану:
- Проверка решения: убедиться, что судебное решение вступило в законную силу.
- Поиск должника: установить государство, где проживает или работает другая сторона, и наличие международного договора о правовой помощи с этой страной.
- Подготовка документов: собрать ходатайство о признании и исполнении решения, копию самого решения, справку о состоянии его исполнения в Украине и сделать нотариальный перевод всех документов на язык страны должника.
- Подача документов: пакет бумаг подается через межрегиональное управление Минюста или другой определенный договором орган.
После этого иностранный орган рассматривает запрос и принимает меры для принудительного взыскания средств в соответствии с местными законами.
Дела об алиментах сегодня являются одной из самых распространенных категорий международной правовой помощи, что позволяет эффективно защищать права детей, несмотря на расстояние.
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