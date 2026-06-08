Деньги на ребенка: как добиться выплаты алиментов, если должник за границей

Украинские судебные решения о взыскании алиментов могут быть выполнены не тв нашей стране, но и за его пределами. В Министерстве юстиции разъяснили, как именно заставить должника платить, даже если он находится за границей.

Главное: Решение украинского суда требует процедуры международного признания для выполнения в другой стране.

для выполнения в другой стране. Для взыскания алиментов с должника за рубежом действуют международные договоры , в частности Конвенция о международном взыскании алиментов на детей.

, в частности Конвенция о международном взыскании алиментов на детей. Процедура предусматривает сбор пакета документов , включая переводы, и представление их через органы юстиции Украины.

, включая переводы, и представление их через органы юстиции Украины. Иностранные органы не пересматривают дело по существу, а лишь обеспечивают принудительное взыскание по законам своего государства.

Как работает механизм исполнения

Решение украинского суда не действует автоматически за рубежом. Чтобы оно приобрело юридическую силу в другом государстве, нужно пройти процедуру международного признания. В целом существуют два ключевых механизма:

Признание судебного решения: иностранное государство соглашается считать документ юридически действующим на своей территории.

иностранное государство соглашается считать документ юридически действующим на своей территории. Предоставление разрешения на принудительное исполнение: это позволяет применять к должнику меры взыскания согласно законодательству страны его пребывания.

При этом суды других государств не пересматривают дело по существу, а лишь проверяют соответствие документов международным договорам и национальным требованиям.

Алгоритм действий для взыскателя

Если один из родителей проживает за границей, Минюст советует действовать по следующему плану:

Проверка решения: убедиться, что судебное решение вступило в законную силу.

убедиться, что судебное решение вступило в законную силу. Поиск должника: установить государство, где проживает или работает другая сторона, и наличие международного договора о правовой помощи с этой страной.

установить государство, где проживает или работает другая сторона, и наличие международного договора о правовой помощи с этой страной. Подготовка документов: собрать ходатайство о признании и исполнении решения, копию самого решения, справку о состоянии его исполнения в Украине и сделать нотариальный перевод всех документов на язык страны должника.

собрать ходатайство о признании и исполнении решения, копию самого решения, справку о состоянии его исполнения в Украине и сделать нотариальный перевод всех документов на язык страны должника. Подача документов: пакет бумаг подается через межрегиональное управление Минюста или другой определенный договором орган.

После этого иностранный орган рассматривает запрос и принимает меры для принудительного взыскания средств в соответствии с местными законами.

Дела об алиментах сегодня являются одной из самых распространенных категорий международной правовой помощи, что позволяет эффективно защищать права детей, несмотря на расстояние.