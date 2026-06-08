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Деньги на ребенка: как добиться выплаты алиментов, если должник за границей

08:00 08.06.2026 Пн
2 мин
Придется ли добиваться международного признания решения украинского суда?
aimg Василина Копытко
Деньги на ребенка: как добиться выплаты алиментов, если должник за границей Для взыскания алиментов придется собрать документы (фото: Freepik)
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Украинские судебные решения о взыскании алиментов могут быть выполнены не тв нашей стране, но и за его пределами. В Министерстве юстиции разъяснили, как именно заставить должника платить, даже если он находится за границей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Главное:

  • Решение украинского суда требует процедуры международного признания для выполнения в другой стране.
  • Для взыскания алиментов с должника за рубежом действуют международные договоры, в частности Конвенция о международном взыскании алиментов на детей.
  • Процедура предусматривает сбор пакета документов, включая переводы, и представление их через органы юстиции Украины.
  • Иностранные органы не пересматривают дело по существу, а лишь обеспечивают принудительное взыскание по законам своего государства.

Как работает механизм исполнения

Решение украинского суда не действует автоматически за рубежом. Чтобы оно приобрело юридическую силу в другом государстве, нужно пройти процедуру международного признания. В целом существуют два ключевых механизма:

  • Признание судебного решения: иностранное государство соглашается считать документ юридически действующим на своей территории.
  • Предоставление разрешения на принудительное исполнение: это позволяет применять к должнику меры взыскания согласно законодательству страны его пребывания.

При этом суды других государств не пересматривают дело по существу, а лишь проверяют соответствие документов международным договорам и национальным требованиям.

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Алгоритм действий для взыскателя

Если один из родителей проживает за границей, Минюст советует действовать по следующему плану:

  • Проверка решения: убедиться, что судебное решение вступило в законную силу.
  • Поиск должника: установить государство, где проживает или работает другая сторона, и наличие международного договора о правовой помощи с этой страной.
  • Подготовка документов: собрать ходатайство о признании и исполнении решения, копию самого решения, справку о состоянии его исполнения в Украине и сделать нотариальный перевод всех документов на язык страны должника.
  • Подача документов: пакет бумаг подается через межрегиональное управление Минюста или другой определенный договором орган.

После этого иностранный орган рассматривает запрос и принимает меры для принудительного взыскания средств в соответствии с местными законами.

Дела об алиментах сегодня являются одной из самых распространенных категорий международной правовой помощи, что позволяет эффективно защищать права детей, несмотря на расстояние.

Ранее мы писали о том, что в Украине изменили "подход" к выплате отдельных видов госпомощи семьям с детьми. Отныне для этого достаточно единого специального счета.

Читайте также о том, как оформить временное пособие на ребенка, если родители не платят алименты.

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