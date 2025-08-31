Как оформить временное пособие на ребенка, если родители не платят алименты: детали

В Украине действует механизм предоставления временной государственной помощи детям, родители которых не выполняют своих обязанностей по уплате алиментов или место их проживания неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Кому назначается помощь

Временную помощь могут получить дети до 18 лет в случаях, если:

один из родителей внесен в Единый реестр должников из-за неуплаты алиментов;

в отношении него открыто уголовное производство, он находится в местах лишения свободы, на принудительном лечении или срочной службе, или он признан недееспособным;

место жительства одного из родителей не установлено.

Размер выплат

Сумма помощи зависит от доходов семьи и установленного прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Максимально:

до 6 лет - 2 563 гривны,

от 6 до 18 лет - 3 196 гривен.

Минимально - не менее 50% прожиточного минимума (от 1281,50 гривен до 1598 гривен в зависимости от возраста).

Сроки и перерасчет

Помощь назначается на шесть месяцев с месяца подачи заявления. Ее размер пересчитывается в случае изменения прожиточного минимума или достижения ребенком 6 лет.

Когда прекращают выплаты

Выплата помощи останавливается, если:

установлено место жительства одного из родителей и он выполняет решение суда об уплате алиментов,

ребенку исполнилось 18 лет,

ребенок устроен на полное государственное содержание или усыновлен,

в случае смерти ребенка или одного из родителей.

Как оформить

Обратиться можно:

лично в сервисный центр ПФУ, ЦНАП или орган местного самоуправления,

онлайн - через портал Пенсионного фонда, мобильное приложение или портал "Дія",

по почте - в адрес территориального управления ПФУ.

Для оформления требуется заявление, копия свидетельства о рождении ребенка, декларация о доходах, справка о доходах и документы, подтверждающие основания для назначения пособия.