Как оформить временное пособие на ребенка, если родители не платят алименты: детали

Воскресенье 31 августа 2025 06:40
Как оформить временное пособие на ребенка, если родители не платят алименты: детали Фото: Помощь для детей, когда родители не платят алименты (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине действует механизм предоставления временной государственной помощи детям, родители которых не выполняют своих обязанностей по уплате алиментов или место их проживания неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Кому назначается помощь

Временную помощь могут получить дети до 18 лет в случаях, если:

  • один из родителей внесен в Единый реестр должников из-за неуплаты алиментов;
  • в отношении него открыто уголовное производство, он находится в местах лишения свободы, на принудительном лечении или срочной службе, или он признан недееспособным;
  • место жительства одного из родителей не установлено.

Размер выплат

Сумма помощи зависит от доходов семьи и установленного прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Максимально:

  • до 6 лет - 2 563 гривны,
  • от 6 до 18 лет - 3 196 гривен.

Минимально - не менее 50% прожиточного минимума (от 1281,50 гривен до 1598 гривен в зависимости от возраста).

Сроки и перерасчет

Помощь назначается на шесть месяцев с месяца подачи заявления. Ее размер пересчитывается в случае изменения прожиточного минимума или достижения ребенком 6 лет.

Когда прекращают выплаты

Выплата помощи останавливается, если:

  • установлено место жительства одного из родителей и он выполняет решение суда об уплате алиментов,
  • ребенку исполнилось 18 лет,
  • ребенок устроен на полное государственное содержание или усыновлен,
  • в случае смерти ребенка или одного из родителей.

Как оформить

Обратиться можно:

  • лично в сервисный центр ПФУ, ЦНАП или орган местного самоуправления,
  • онлайн - через портал Пенсионного фонда, мобильное приложение или портал "Дія",
  • по почте - в адрес территориального управления ПФУ.

Для оформления требуется заявление, копия свидетельства о рождении ребенка, декларация о доходах, справка о доходах и документы, подтверждающие основания для назначения пособия.

Напомним, в Украине предусмотрены серьезные санкции для родителей, которые не платят алименты. Нарушителям грозят штрафы, арест имущества, запрет выезда за границу и даже уголовная ответственность. Часть ограничений могут снять лишь при исключительных обстоятельствах.

РБК-Украина также писало, что обязанность родителей содержать детей можно выполнять не только через алименты, но и путем передачи ребенку недвижимости по договору. Такое имущество принадлежит ребенку, но продать его можно только с разрешения органов опеки.

