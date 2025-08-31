Как оформить временное пособие на ребенка, если родители не платят алименты: детали
В Украине действует механизм предоставления временной государственной помощи детям, родители которых не выполняют своих обязанностей по уплате алиментов или место их проживания неизвестно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Кому назначается помощь
Временную помощь могут получить дети до 18 лет в случаях, если:
- один из родителей внесен в Единый реестр должников из-за неуплаты алиментов;
- в отношении него открыто уголовное производство, он находится в местах лишения свободы, на принудительном лечении или срочной службе, или он признан недееспособным;
- место жительства одного из родителей не установлено.
Размер выплат
Сумма помощи зависит от доходов семьи и установленного прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
Максимально:
- до 6 лет - 2 563 гривны,
- от 6 до 18 лет - 3 196 гривен.
Минимально - не менее 50% прожиточного минимума (от 1281,50 гривен до 1598 гривен в зависимости от возраста).
Сроки и перерасчет
Помощь назначается на шесть месяцев с месяца подачи заявления. Ее размер пересчитывается в случае изменения прожиточного минимума или достижения ребенком 6 лет.
Когда прекращают выплаты
Выплата помощи останавливается, если:
- установлено место жительства одного из родителей и он выполняет решение суда об уплате алиментов,
- ребенку исполнилось 18 лет,
- ребенок устроен на полное государственное содержание или усыновлен,
- в случае смерти ребенка или одного из родителей.
Как оформить
Обратиться можно:
- лично в сервисный центр ПФУ, ЦНАП или орган местного самоуправления,
- онлайн - через портал Пенсионного фонда, мобильное приложение или портал "Дія",
- по почте - в адрес территориального управления ПФУ.
Для оформления требуется заявление, копия свидетельства о рождении ребенка, декларация о доходах, справка о доходах и документы, подтверждающие основания для назначения пособия.
Напомним, в Украине предусмотрены серьезные санкции для родителей, которые не платят алименты. Нарушителям грозят штрафы, арест имущества, запрет выезда за границу и даже уголовная ответственность. Часть ограничений могут снять лишь при исключительных обстоятельствах.
РБК-Украина также писало, что обязанность родителей содержать детей можно выполнять не только через алименты, но и путем передачи ребенку недвижимости по договору. Такое имущество принадлежит ребенку, но продать его можно только с разрешения органов опеки.