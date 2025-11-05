В Украине ужесточают правила для должников: под угрозой имущество и счета

Верховная Рада Украины поддержала законопроект, который упрощает взыскание долгов через цифровизацию исполнительного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады .

Законопроект №14005 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упрощения исполнительного производства через цифровизацию" приняли в первом чтении.

Документ поддержали 236 парламентариев.

Главная цель законопроекта - повысить эффективность взыскания долгов и запретить должникам отчуждать свое имущество, а также ускорить процессы через широкую цифровизацию.

Парламент намерен запретить должникам продажу движимого и недвижимого имущества до полного погашения долга. Это позволит взыскателям быстрее накладывать аресты, чтобы должники не могли продать или переписать имущество на других лиц.

Как будет работать система автоматического взыскания

Законопроект предусматривает интеграцию автоматизированной системы исполнительного производства с государственными реестрами, банками и платежными системами. После попадания человека в Единый реестр должников, ограничения начнут действовать автоматически:

Нотариусы не смогут удостоверить ни одну сделку с недвижимостью должника;

Банки заблокируют операции со счетами;

МВД запретит регистрацию автомобиля;

Кроме того, предусмотрено, что если на счет органа исполнительной службы или частного исполнителя поступят средства, подлежащие взысканию, система автоматически сформирует сообщение о погашении задолженности.

Таким образом, данные о должнике будут исключены из Единого реестра должников.