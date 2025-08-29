Как изменились цены на бензин и дизель за август: данные по АЗС в Украине

Фото: бензин и дизель немного подешевели за август 2025 года (Getty Images)

Розничные цены на бензин и дизель в Украине почти не изменились в августе 2025 года. Цены стабильны второй месяц подряд после скачка в июне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены августа 2025 года на бензин А-95 составляют 58,84 гривен за литр (-0,11 гривен за месяц), на дизельное топливо 55,98 гривен за литр (-0,09 гривен), на автогаз 34,43 гривен за литр (-0,02 гривен).

Цены на АЗС 29 августа

Причины изменения цен Основным фактором, который влияет на цену, являются мировые цены на нефть, поскольку Украина с начала войны импортирует почти весь объем топлива. Цены на нефть марки Brent за август упали на 5% до 68 долларов за баррель. Также на цену топлива влияет курс доллара. За месяц он упал на 50 копеек до 41,26 грн/доллар на 29 августа.