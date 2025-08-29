ua en ru
Нефть подешевела впервые с апреля: что повлияло на цены в августе

США, Пятница 29 августа 2025 12:53
Нефть подешевела впервые с апреля: что повлияло на цены в августе Фото: нефть подешевела (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Август стал первым месяцем падения цен на нефть с апреля. Основные причины - геополитика и ожидания избытка предложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы Brent упали ниже 68 долларов за баррель, потеряв около 5% за месяц по сравнению с 72,5 долларов в конце июля. Нефть West Texas Intermediate снизилась до 64 долларов за баррель.
В августе рынок нефти испытывал давление из-за опасений, что глобальные поставки превысят спрос в ближайших кварталах, что приведет к росту запасов.

Снижение цен в августе стало первым месячным падением с апреля, когда большинство сырьевых товаров пострадало из-за эскалации торговой войны Трампа и опасений по поводу снижения потребления энергии.
Опасения по поводу избыточного предложения поддерживаются прогнозом Международного энергетического агентства о рекордном избытке нефти.

"На рынок поступает больше нефти от OPEC+ на фоне опасений по поводу экономического роста США, что обеспечивает достаточное предложение", - отметил стратег Danske Bank AS Йенс Нэрвиг Педерсен.

По его словам, США также готовы усилить санкции против покупателей российской нефти.

Геополитические факторы

Инвесторы также сосредоточены на ситуации в Украине и возможных изменениях потоков российской нефти. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп "не доволен" недавними ударами Москвы по Украине.

В ответ на закупку российской нефти Вашингтон ввел 50% пошлину на большинство индийских импортных товаров. На этой неделе Москва нанесла волну ударов дронами и ракетами по Киеву, несмотря на призывы США прекратить боевые действия, жертвами которых стали 23 человека.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина маловероятна, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Трамп пригрозил "очень серьезными последствиями", если Москва не сядет за стол переговоров.

Влияние на Украину

Стоимость нефти является главным фактором, который влияет на цену бензина и дизеля в Украине, поскольку весь объем топлива импортный. Кроме того, на цены влияет курс доллара. Осенью на АЗС Украины ожидается рост цен.

