Почему в Украине подорожал бензин и что будет с ценами: прогноз до конца года

Рост цен на топливо в Украине был вызван двумя факторами, которые уже исчерпаны. До конца года значительных движений не ожидается.

Об этом заявил председатель НБУ заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube .

"Рост цен на топливо был связан с несколькими, с двумя по сути, основными причинами", - сообщил Николайчук.

Первая причина - это краткосрочный рост цен на нефть, как было связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке. "Но эта ситуация достаточно быстро нормализовалась", - сказал он.

По его словам, второй фактор, который повлиял на повышение цен на топливо, заключался в ослаблении гривны относительно евро или в росте курса евро. Учитывая то, что акцизы для топлива устанавливаются именно в евро, это имело непосредственное влияние и перенос на цены на топливо.

"В дальнейшем до конца года мы не ожидаем существенной динамики. В принципе, существенных изменений в ценах на топливо не предвидится. По результатам года мы ожидаем, что рост цен на топливо будет меньше 10%", - сказал Николайчук.

В среднесрочные прогнозы НБУ заложен боковой тренд цен на нефть. "Соответственно, значительного вклада в инфляцию также не ожидается. Как результат этого, значительных изменений в ценах на топливо мы не предвидим. И вклад в инфляцию также не будет определяющим", - добавил он.