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Почему в Украине подорожал бензин и что будет с ценами: прогноз до конца года

Украина, Пятница 25 июля 2025 08:38
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Почему в Украине подорожал бензин и что будет с ценами: прогноз до конца года Фото: заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Рост цен на топливо в Украине был вызван двумя факторами, которые уже исчерпаны. До конца года значительных движений не ожидается.

Об этом заявил председатель НБУ заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube.

"Рост цен на топливо был связан с несколькими, с двумя по сути, основными причинами", - сообщил Николайчук.

Первая причина - это краткосрочный рост цен на нефть, как было связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке. "Но эта ситуация достаточно быстро нормализовалась", - сказал он.

По его словам, второй фактор, который повлиял на повышение цен на топливо, заключался в ослаблении гривны относительно евро или в росте курса евро. Учитывая то, что акцизы для топлива устанавливаются именно в евро, это имело непосредственное влияние и перенос на цены на топливо.

"В дальнейшем до конца года мы не ожидаем существенной динамики. В принципе, существенных изменений в ценах на топливо не предвидится. По результатам года мы ожидаем, что рост цен на топливо будет меньше 10%", - сказал Николайчук.

В среднесрочные прогнозы НБУ заложен боковой тренд цен на нефть. "Соответственно, значительного вклада в инфляцию также не ожидается. Как результат этого, значительных изменений в ценах на топливо мы не предвидим. И вклад в инфляцию также не будет определяющим", - добавил он.

Цены на бензин

Розничные цены на бензин и дизель в Украине выросли в июне 2025 года. В конце месяца средние цены на бензин А-95 составляли 58,92 гривны за литр (+4,36 гривны за месяц), на дизельное топливо 55,88 гривны за литр (+3,34 гривны), на автогаз 34,51 гривны за литр (-0,32 гривны).

Мировой рынок нефти и нефтепродуктов работает в долларах. Однако в евро установлен акцизный сбор на топливо в Украине. Как отметил в комментарии РБК-Украина директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн,"курс евро тоже влияет на цену, но не так существенно".

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