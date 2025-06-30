Бензин и дизель подорожали за июнь на 3-4 гривны: какие цены на АЗС

Розничные цены на бензин и дизель в Украине выросли в июне 2025 года. Причинами стали война против Ирана и скачок мировых цен на нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены 30 июня 2025 года на бензин А-95 составляют 58,92 гривен за литр (+4,36 гривен за месяц), на дизельное топливо 55,88 гривен за литр (+3,34 гривен), на автогаз 34,51 гривен за литр (-0,32 гривен).



Цены на АЗС 30 июня



Причины изменения цен

Основным фактором, который влияет на цену, являются мировые цены на нефть, поскольку Украина с начала войны импортирует почти весь объем топлива. За июнь 2025 года цены на нефть марки Brent выросли с 64 до 68 долларов за баррель.

Однако в середине месяца цены подскочили выше 75 долларов после начала войны Израиля против Ирана 13 июня. Это сразу же вызвало рост цен на АЗС в Украине. После окончания 12-дневной операции нефть рухнула ниже 70 долларов, что остановило цены в Украине.

Также на цену топлива влияет курс доллара, который повышался в течение месяца и достиг на наличном рынке 42 гривен. Однако в целом за месяц рост курса был незначительным - порядка 25 копеек.