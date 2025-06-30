ua en ru
Пн, 30 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Бензин и дизель подорожали за июнь на 3-4 гривны: какие цены на АЗС

Украина, Понедельник 30 июня 2025 13:56
UA EN RU
Бензин и дизель подорожали за июнь на 3-4 гривны: какие цены на АЗС Фото: бензин и дизель подорожали за июнь 2025 года (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизель в Украине выросли в июне 2025 года. Причинами стали война против Ирана и скачок мировых цен на нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены 30 июня 2025 года на бензин А-95 составляют 58,92 гривен за литр (+4,36 гривен за месяц), на дизельное топливо 55,88 гривен за литр (+3,34 гривен), на автогаз 34,51 гривен за литр (-0,32 гривен).
Бензин и дизель подорожали за июнь на 3-4 гривны: какие цены на АЗС

Цены на АЗС 30 июня
Бензин и дизель подорожали за июнь на 3-4 гривны: какие цены на АЗС

Причины изменения цен

Основным фактором, который влияет на цену, являются мировые цены на нефть, поскольку Украина с начала войны импортирует почти весь объем топлива. За июнь 2025 года цены на нефть марки Brent выросли с 64 до 68 долларов за баррель.

Однако в середине месяца цены подскочили выше 75 долларов после начала войны Израиля против Ирана 13 июня. Это сразу же вызвало рост цен на АЗС в Украине. После окончания 12-дневной операции нефть рухнула ниже 70 долларов, что остановило цены в Украине.

Также на цену топлива влияет курс доллара, который повышался в течение месяца и достиг на наличном рынке 42 гривен. Однако в целом за месяц рост курса был незначительным - порядка 25 копеек.

Прогноз цены

В апреле НБУ пересмотрел прогноз роста цен на топливо Украине в текущем году в сторону уменьшения из-за удешевления нефти. НБУ улучшил прогноз роста цен на топливо до 1,2% в конце 2025 года по сравнению с 13,5% в прогнозе за январь.

Напомним, розничные цены на бензин, дизель и автогаз выросли за 2024 год. Средние розничные цены 2 января 2025 года на бензин А-95 составили 55,55 гривен за литр (+4,07 гривен за год), на дизельное топливо 52,75 гривен за литр (+1,25 гривен), на автогаз 35,41 гривен за литр (+5,58 гривен).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АЗС Цены на бензин
Новости
Какими будут курсы доллара и евро в июле: прогноз банкира
Какими будут курсы доллара и евро в июле: прогноз банкира
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу