Як змінилися ціни на бензин і дизель за серпень: дані по АЗС в Україні

Фото: бензин і дизель трохи подешевшали за серпень 2025 року (Getty Images)

Роздрібні ціни на бензин і дизель в Україні майже не змінилися в серпні 2025 року. Ціни стабільні другий місяць поспіль після стрибка в червні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни серпня 2025 року на бензин А-95 становлять 58,84 гривні за літр (-0,11 гривні за місяць), на дизельне пальне 55,98 гривні за літр (-0,09 гривні), на автогаз 34,43 гривні за літр (-0,02 гривні).

Ціни на АЗС 29 серпня

Причини зміни цін Основним фактором, який впливає на ціну, є світові ціни на нафту, оскільки Україна від початку війни імпортує майже весь обсяг пального. Ціни на нафту марки Brent за серпень впали на 5% до 68 доларів за барель. Також на ціну палива впливає курс долара. За місяць він упав на 50 копійок до 41,26 грн/долар на 29 серпня.