Под ударом были Сумы, Белая Церковь и Одесская область: что сейчас известно о ночном обстреле РФ
Российская Федерация в ночь на вторник, 2 сентября, дронами атаковала ряд населенных пунктов Украины. Уже известно о жертве и масштабных разрушениях.
РБК-Украина рассказывает все, что известно о ночном ударе дронами.
Главное:
- россияне запустили "Шахеды" с севера и юга;
- под ударом оказались Сумы, Белая Церковь и Измаильский район Одесской области;
- в Белой Церкви известно о погибшем.
Чем били россияне
По данным Воздушных сил, для обстрела враг применил ударные дроны типа "Шахед". Несколько групп беспилотников фиксировались в акватории Черного моря. А также заходили в воздушное пространство страны с севера - через Сумскую область.
В частности, Военно-Морские Силы уже сообщили, что сегодня ночью во время воздушной атаки российских оккупантов было сбито 6 вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136".
Последствия обстрела
Сумы
Российская армия дважды дронами ударила по городу Сумы. По состоянию на 07:00 известно, что попадание произошло возле одного из детских садов города. В частности, зафиксировано пролеты беспилотников по нежилому помещению в Заречном районе города.
Известно и о пострадавших в Сумах, которые обратились за амбулаторной помощью, среди них - ребенок.
Измаильский район
Также россияне снова атаковали припортовую инфраструктуру Измаильского района Одесской области.
"Благодаря своевременному реагированию на угрозу удалось предотвратить значительные разрушения и человеческие жертвы", - сообщили в РГА.
Пожары оперативно ликвидированы.
Белая Церковь
Больше всего этой ночью пострадал город Белая Церковь, что в Киевской области. Там уже известно об одном погибшем - тело мужчины было обнаружено во время ликвидации пожара гаражного кооператива.
Также известно, что в городе фиксируются повреждения остекления многоэтажных домов, пожары на территории гаражного кооператива, помещений торговых и производственных предприятий.
Местных жителей просят закрыть окна из-за задымления.
Фото: последствия ночной атаки РФ по Белой Церкви (t.me/Mykola_Kalashnyk)
В ГСЧС Украины показали фото последствий атаки а Белую Церковь. Там уточнили, что в результате атаки возникли разрушение и возгорание ангаров и трехэтажного здания предприятия. Сейчас возгорания ликвидированы.
На другой локации спасатели потушили возгорание трех зданий и частных гаражей.
Фото: последствия ночной атаки РФ по Белой Церкви (t.me/dsns_telegram)
При подготовке материала использовались данные Воздушных сил и информация от местных властей.