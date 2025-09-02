ua en ru
Под ударом были Сумы, Белая Церковь и Одесская область: что сейчас известно о ночном обстреле РФ

Вторник 02 сентября 2025 07:02
Под ударом были Сумы, Белая Церковь и Одесская область: что сейчас известно о ночном обстреле РФ Иллюстративное фото: РФ дронами атаковала Украину 2 сентября (facebook.com_DSNSKHARKIV)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация в ночь на вторник, 2 сентября, дронами атаковала ряд населенных пунктов Украины. Уже известно о жертве и масштабных разрушениях.

РБК-Украина рассказывает все, что известно о ночном ударе дронами.

Главное:

  • россияне запустили "Шахеды" с севера и юга;
  • под ударом оказались Сумы, Белая Церковь и Измаильский район Одесской области;
  • в Белой Церкви известно о погибшем.

Чем били россияне

По данным Воздушных сил, для обстрела враг применил ударные дроны типа "Шахед". Несколько групп беспилотников фиксировались в акватории Черного моря. А также заходили в воздушное пространство страны с севера - через Сумскую область.

В частности, Военно-Морские Силы уже сообщили, что сегодня ночью во время воздушной атаки российских оккупантов было сбито 6 вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136".

Последствия обстрела

Сумы

Российская армия дважды дронами ударила по городу Сумы. По состоянию на 07:00 известно, что попадание произошло возле одного из детских садов города. В частности, зафиксировано пролеты беспилотников по нежилому помещению в Заречном районе города.

Известно и о пострадавших в Сумах, которые обратились за амбулаторной помощью, среди них - ребенок.

Измаильский район

Также россияне снова атаковали припортовую инфраструктуру Измаильского района Одесской области.

"Благодаря своевременному реагированию на угрозу удалось предотвратить значительные разрушения и человеческие жертвы", - сообщили в РГА.

Пожары оперативно ликвидированы.

Белая Церковь

Больше всего этой ночью пострадал город Белая Церковь, что в Киевской области. Там уже известно об одном погибшем - тело мужчины было обнаружено во время ликвидации пожара гаражного кооператива.

Фото: последствия ночной атаки РФ по Белой Церкви (t.me/bmrada)

Также известно, что в городе фиксируются повреждения остекления многоэтажных домов, пожары на территории гаражного кооператива, помещений торговых и производственных предприятий.

Местных жителей просят закрыть окна из-за задымления.

Фото: последствия ночной атаки РФ по Белой Церкви (t.me/Mykola_Kalashnyk)

В ГСЧС Украины показали фото последствий атаки а Белую Церковь. Там уточнили, что в результате атаки возникли разрушение и возгорание ангаров и трехэтажного здания предприятия. Сейчас возгорания ликвидированы.

На другой локации спасатели потушили возгорание трех зданий и частных гаражей.

Фото: последствия ночной атаки РФ по Белой Церкви (t.me/dsns_telegram)

При подготовке материала использовались данные Воздушных сил и информация от местных властей.

Сумы Белая Церковь Измаил Война в Украине Воздушная тревога Атака дронов
