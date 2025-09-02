ua en ru
РФ снова била по портам в Измаильском районе: что известно о последствиях

Одесская область, Вторник 02 сентября 2025 02:42
РФ снова била по портам в Измаильском районе: что известно о последствиях Иллюстративное фото: пожар в результате российского обстрела (Facebook dsns.gov.ua)
Автор: Марина Балабан

В ночь на 2 сентября российские войска в очередной раз атаковали припортовую инфраструктуру Измаильского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Измаильской районной государственной администрации.

"Благодаря своевременному реагированию на угрозу удалось предотвратить значительные разрушения и человеческие жертвы", - сообщили в РГА.

Пожары оперативно ликвидированы.

Ранее сообщалось о взрывах в Измаильском районе и движение группы вражеских ударных БпЛА в сторону Татарбунарского района Одесской области.

Российские войска атаковали Измаильский район 20 августа. В результате атаки была повреждена припортовая инфраструктура. Также возникли пожары. Пострадал один человек.

Также этот район подвергся атаке в ночь на 2 июля. Тогда под ударом дронов-камикадзе типа "Шахед" оказалась Вилковская территориальная община. Была повреждена припортовая и туристическая инфраструктура.

В ночь на 16 июля в результате атаки дронами Измаильского района был поражен инфраструктурный объект, возник пожар.

