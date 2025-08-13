Как повлияет на фронт потеря Украиной контроля над Донетчиной: прогноз ISW (карты)

По данным ISW, предложение Путина требует от Украины уступить критическую оборонительную позицию, которую российские войска пока не имеют средств для быстрой оккупации в обмен ни на что.

"Точные условия позиции Путина остаются непонятными. Однако представители администрации Трампа, в частности специальный посланник США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, предложили четыре различные презентации условий Путина", - пишут аналитики.

Сейчас крепостной пояс состоит из четырех крупных городов и нескольких городков и населенных пунктов, которые простираются с севера на юг по трассе Н-20 Константиновка-Славянск. Длина пояса составляет 50 километров.

Аналитики отмечают, что последние 11 лет Украина тратила на то, чтобы укрепить оборонительные сооружения в этих городах и вокруг них. Славянск и Краматорск образуют северную половину крепостного пояса и служат значительными логистическими узлами для украинских сил, обороняющихся в Донецкой области.

Южной половиной крепостного пояса служат Дружковка, Алексеево-Дружковка, Константиновка. Впервые Украина начала наращивать оборонительные позиции в этих городах и вокруг них после того, как отбила их у оккупантов в апреле 2014 года.



"Неспособность России захватить Славянск в 2022 году и продолжающаяся борьба за охват крепостного пояса подчеркивают успех долгосрочных усилий Украины по укреплению городов крепостного пояса. Российские войска сейчас все еще пытаются окружить крепостной пояс с юго-запада и пытаются захватить его, что, вероятно, займет несколько лет", - отмечают в ISW.

Как уступка территории повлияет на фронт

По мнению аналитиков, разрешение российским войскам занять позиции вдоль границы с Донецкой областью потребует от украинских сил срочного строительства массивных оборонительных укреплений вдоль приграничных районов Харьковской и Днепропетровской областей. Однако эта местность плохо подходит для оборонительной линии.

Потенциальные украинские оборонительные линии в этом районе будут проходить через открытые поля, а естественные препятствия, такие как реки Оскол и Северский Донец, расположены слишком далеко на восток, чтобы служить оборонительными позициями для украинских сил.

"Потенциальное прекращение огня вдоль границы Донецкой области также потребует масштабных инвестиций в инфраструктуру, совместимую с широкомасштабной долгосрочной мониторинговой миссией прекращения огня", - пишут в ISW.



При этом позиции РФ вдоль приграничных районов Донецко-Харьковской и Донецко-Днепропетровской областей обеспечили бы гораздо более выгодную отправную точку для будущего наступления на прилегающие районы Харьковской или Днепропетровской областей, чем нынешние линии.

В частности, уступка Лиманом, Донецкая область, под российскую оккупацию создаст благоприятные условия для того, чтобы россияне атаковали украинские позиции в Харьковской области на восточном берегу реки Оскол.

"Российские войска могут попытаться перевернуть свои усилия в 2022 году и использовать Славянск и дальнейшее продвижение вдоль шоссе E-40 Харьков-Новошахтинск, чтобы атаковать Изюм", - заявляют в ISW.



Российские войска также занимают ограниченные позиции вдоль границы Днепропетровской области к юго-западу от Покровска. Однако уступка остальной части Донецкой области позволит россиянам избежать завершения текущих усилий для захвата Покровска.

Российским войскам также не пришлось бы сражаться через самую западную в Украине оборонительную линию Доброполье-Белозерское-Новодонецкое-Александровка, которая также проходит с севера на юг, подобно поясу крепости. Таким образом, уступка остальной части Донецкой области также обеспечит российским войскам более выгодные позиции для наступления на Днепропетровскую область.

