Как будут выключать свет в Киеве 14 ноября: ДТЭК обновил графики
В пятницу, 14 ноября, в Киеве будут действовать графики отключений электроэнергии. Ограничения продлятся до 4 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Согласно обновленным графикам, завтра свет будут выключать следующим образом:
- 1.1 очередь - света не будет с 00:00 до 00:30, с 07:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30;
- 1.2 очередь - света не будет с 00:00 до 00:30, с 07:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30;
- 2.1 очередь - света не будет с 00:00 до 00:30, с 07:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30;
- 2.2 очередь - света не будет с 00:00 до 00:30, с 07:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30;
- 3.1 очередь - света не будет с 00:00 до 04:00, с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 24:00;
- 3.2 очередь - света не будет с 00:00 до 04:00, с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 24:00;
- 4.1 очередь - света не будет с 00:00 до 04:00, с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 24:00;
- 4.2 очередь - света не будет с 00:00 до 04:00, с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 24:00;
- 5.1 очередь - света не будет с 03:30 до 07:30 и с 14:00 до 18:00;
- 5.2 очередь - света не будет с 03:30 до 07:30 и с 14:00 до 18:00;
- 6.1 очередь - света не будет с 03:30 до 07:30 и с 14:00 до 18:00;
- 6.2 очередь - света не будет с 03:30 до 07:30 и с 14:00 до 18:00.
Фото: графики отключений света для Киева на 14 ноября (t.me/dtek_ua)
Массированный удар по энергетике Украины
Напомним, в Украине усилили отключения после масштабного удара россиян по объектам энергетической инфраструктуры в ночь на 8 ноября с применением дронов и ракет "Кинжал" и "Калибр".
Согласно сообщению "Центрэнерго", этот обстрел был самым массированным за все время полномасштабной войны. Ее ТЭС - Змиевская и Трипольская - полностью прекратили генерировать электроэнергию.
Министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что энергетики начинали восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС, однако никаких деталей не сообщила.
В понедельник, 10 ноября россияне продолжили наносить удары по энергообъектам. Уже 11 ноября Россия осуществила очередную атаку на энергетические объекты в трех областях - Харьковской, Одесской и Донецкой.