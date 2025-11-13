ua en ru
Як вимикатимуть світло у Києві 14 листопада: ДТЕК оновив графіки

Четвер 13 листопада 2025 19:53
Як вимикатимуть світло у Києві 14 листопада: ДТЕК оновив графіки Ілюстративне фото: у Києві 14 листопада діятимуть графіки відключення світла (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У п'ятницю, 14 листопада, у Києві діятимуть графіки відключень електроенергії. Обмеження триватимуть до 4 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Згідно із оновленими графіками, завтра світло вимикатимуть таким чином:

  • 1.1 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30;
  • 1.2 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30;
  • 2.1 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30;
  • 2.2 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30;
  • 3.1 черга - світла не буде з 00:00 до 04:00, з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00;
  • 3.2 черга - світла не буде з 00:00 до 04:00, з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00;
  • 4.1 черга - світла не буде з 00:00 до 04:00, з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00;
  • 4.2 черга - світла не буде з 00:00 до 04:00, з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00;
  • 5.1 черга - світла не буде з 03:30 до 07:30 та з 14:00 до 18:00;
  • 5.2 черга - світла не буде з 03:30 до 07:30 та з 14:00 до 18:00;
  • 6.1 черга - світла не буде з 03:30 до 07:30 та з 14:00 до 18:00;
  • 6.2 черга - світла не буде з 03:30 до 07:30 та з 14:00 до 18:00.

Фото: графіки відключень світла для Києва на 14 листопада (t.me/dtek_ua)

Масований удар по енергетиці України

Нагадаємо, в Україні посилили відключення після масштабного удару росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури в ніч на 8 листопада із застосуванням дронів та ракет "Кинджал" і "Калібр".

Згідно із повідомленням "Центренерго", цей обстріл був наймасованішим за весь час повномасштабної війни. Її ТЕС - Зміївська та Трипільська - повністю припинили генерувати електроенергію.

Міністр енергетики України Світлана Гринчук заявила, що енергетики розпочинали відновлення Зміївської та Трипільської ТЕС, проте жодних деталей не повідомила.

В понеділок, 10 листопада росіяни продовжили завдавати ударів по енергооб'єктах. Вже 11 листопада Росія здійснила чергову атаку на енергетичні об’єкти в трьох областях - Харківській, Одеській та Донецькій.

