РФ атаковала энергетику трех областей: какая ситуация в Украине со светом сейчас

Украина, Вторник 11 ноября 2025 10:38
РФ атаковала энергетику трех областей: какая ситуация в Украине со светом сейчас
Автор: Оксана Тесленко

Российские войска в очередной раз нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Харьковской, Одесской и Донецкой областях. На местах повреждений продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минэнерго.

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме графики почасовых отключений, а также ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса действуют в большинстве регионов Украины с 00:00 до 23:59.

Энергетики напоминают, что актуальные графики обесточиваний публикуются на официальных страницах региональных операторов систем распределения (облэнерго).

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - говорится в сообщении.

Отметим, в большинстве регионов Украины 11 ноября будут действовать графики почасовых отключений света.

Обстрелы в ночь на 11 ноября

Накануне вечером Воздушные силы предупреждали о движении ударных российских беспилотников в направлении юга Украины. По данным мониторинговых каналов, россияне запустили около 20 "Шахедов".

В ночь на вторник, 11 ноября, российские войска снова атаковали юг Украины ударными беспилотниками. Целью были объекты инфраструктуры Одесской области.

Также сегодня утром в Киеве и ряде областей был объявлен сигнал воздушной тревоги, причина - угроза баллистического удара. Впоследствии стало известно, что во время тревоги в Харькове были слышны звуки взрыва.

Однако городской голова Харькова Игорь Терехов уточнил, что это произошло в Харьковской области.

