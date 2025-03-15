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Как будет выглядеть размещения европейских войск в Украине: объяснение Макрона

Фото: французский президент Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сразу несколько европейских и неевропейских стран выразили желание присоединиться к коалиции для размещения войск в Украине.

Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ladepeche.

"То, над чем мы работаем, - это открытая коалиция, то есть франко-британская инициатива, но я могу подтвердить, что несколько европейских и даже неевропейских стран выразили желание присоединиться к этим усилиям, когда они будут подтверждены", - пояснил Макрон.

По его словам, целью является не массовая отправка европейских войск, а "размещения в ключевых точках нескольких тысяч военных от каждой страны". Это делается, по словам Макрона, для укрепления украинской обороны.

"Мы фиксируем стратегическое присутствие на украинской территории стран-членов НАТО, и это является гарантией безопасности, поскольку США и несколько членов отказались принять Украину в НАТО", - подытожил Макрон.

Напомним, что ранее сегодня Эммануэль Макрон назвал четыре основных элемента гарантий безопасности для Украины:

  • Немедленная поддержка Украины;
  • Создание формата украинской армии;
  • Возможность развертывания войск на основе добровольной коалиции;
  • Усиление европейской обороны.

Подробнее о каждой из них, можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что вчера советники по нацбезопасности Германии, Великобритании и Франции посетят США. Они отправились в Вашингтон для переговоров с советником президента США по нацбезопасности Майком Волцем.

Ранее РБК-Украина также сообщало, что 11 марта украинская и американская делегации обсудили инициативу США о прекращении огня с Россией. В итоге Киев ее поддержал.

Как отмечал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, такой шаг может начать путь к завершению войны.

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