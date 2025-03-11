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Украина согласилась на предложение США о 30-дневном прекращении огня с Россией

Джидда, Вторник 11 марта 2025 20:17
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Украина согласилась на предложение США о 30-дневном прекращении огня с Россией Фото: Украина и США обсудили прекращение огня с Россией (flickr by U.S. Department of State)
Автор: Иван Носальский

Украина готова к прекращению огня с Россией на 30 дней. Соответствующую инициативу предложили реализовать США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление Украины и США по итогам переговоров в Саудовской Аравии.

"Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному введению временного, 30-дневного режима прекращения огня", - сказано в заявлении.

Там также отмечается, что такой режим может быть продолжен по согласию сторон в случае, если Россия примет такое предложение.

Американские чиновники пообещали довести до сведения России, что взаимность с ее стороны "является ключом к достижению мира".

Прекращение огня

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина может согласиться на прекращение огня в случае, если ей предоставят гарантии безопасности. Также условием для этого является дополнительная военная помощь.

В свою очередь президент США Дональд Трамп считает, что вопрос гарантий безопасности необходимо рассматривать уже после завершения войны.

Позиция Украины по этому вопросу частично изменилась после того, как Зеленский и президент США Дональд Трамп поссорились в Белом доме.

В частности, президент Украины предложил перемирие с Россией в небе и на море. Это означает прекращение ракетных и дроновых атак на объекты гражданской инфраструктуры.

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