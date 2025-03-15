Як виглядатиме розгортання європейських військ в Україні: пояснення Макрона

"Те, над чим ми працюємо, - це відкрита коаліція, тобто франко-британська ініціатива, але я можу підтвердити, що кілька європейських і навіть неєвропейських країн висловили бажання приєднатися до цих зусиль, коли їх буде підтверджено", - пояснив Макрон.

За його словами, метою є не масове відправлення європейських військ, а "розгортання в ключових точках кількох тисяч військових від кожної країни". Це робиться, за словами Макрона, для зміцнення української оборони.

"Ми фіксуємо стратегічну присутність на українській території країн-членів НАТО, і це є гарантією безпеки, оскільки США та кілька членів відмовилися прийняти Україну до НАТО", - підсумував Макрон.

Нагадаємо, що раніше сьогодні Еммануель Макрон назвав чотири основні елементи гарантій безпеки для України: