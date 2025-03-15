Як виглядатиме розгортання європейських військ в Україні: пояснення Макрона

Відразу кілька європейських та неєвропейських країн висловили бажання приєднатися до коаліції для розгортання військ в Україні.
Про це заявив французький президент Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ladepeche.
"Те, над чим ми працюємо, - це відкрита коаліція, тобто франко-британська ініціатива, але я можу підтвердити, що кілька європейських і навіть неєвропейських країн висловили бажання приєднатися до цих зусиль, коли їх буде підтверджено", - пояснив Макрон.
За його словами, метою є не масове відправлення європейських військ, а "розгортання в ключових точках кількох тисяч військових від кожної країни". Це робиться, за словами Макрона, для зміцнення української оборони.
"Ми фіксуємо стратегічну присутність на українській території країн-членів НАТО, і це є гарантією безпеки, оскільки США та кілька членів відмовилися прийняти Україну до НАТО", - підсумував Макрон.
Нагадаємо, що раніше сьогодні Еммануель Макрон назвав чотири основні елементи гарантій безпеки для України:
Детальніше про кожну з них, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що вчора радники з нацбезпеки Німеччини, Британії та Франції відвідають США. Вони вирушили до Вашингтона для переговорів з радником президента США з нацбезпеки Майком Волцем.
Раніше РБК-Україна також повідомляло, що 11 березня українська та американська делегації обговорили ініціативу США про припинення вогню з Росією. У підсумку Київ її підтримав.
Як зазначав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, такий крок може почати шлях до завершення війни.
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