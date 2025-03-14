Советники Шольца, Макрона и Стармера срочно отправились в США, - Welt
Советники по нацбезопасности Германии, Британии и Франции посетят США. Они отправились в Вашингтон для переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.
По данным источников издания, советник по нацбезопасности канцлера Германии Йенс Плетнер сегодня, 14 марта, срочно отправился в Вашингтон на переговоры. Вместе с британским коллегой Джонатаном Пауэллом и французским коллегой Эммануэлем Бонном он встретится с советником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем.
Welt пишет, что такая поездка, которая была организована в кратчайшие сроки, проходит в критический момент переговоров о прекращении огня между Украиной и Россией.
Прекращение огня
Напомним, вчера, 13 марта, спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Стороны обсуждали идею США о прекращении огня между Украиной и РФ.
Президент США Дональд Трамп по итогам встречи написал о "хороших шансах" завершить ужасную войну России против Украины.
Стоит заметить, что Россия, в отличии от Украины, пока не соглашается на 30-дневное перемирие. Российский диктатор Владимир Путин выступает против безусловного прекращения огня.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия хочет продолжать войну, но Путин не будет напрямую говорить об этом Трампу.
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