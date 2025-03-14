Советники Шольца, Макрона и Стармера срочно отправились в США, - Welt

Фото: канлер Германии Олаф Шольц и его советник Йенс Плетнер (Getty Images)

Советники по нацбезопасности Германии, Британии и Франции посетят США. Они отправились в Вашингтон для переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.

По данным источников издания, советник по нацбезопасности канцлера Германии Йенс Плетнер сегодня, 14 марта, срочно отправился в Вашингтон на переговоры. Вместе с британским коллегой Джонатаном Пауэллом и французским коллегой Эммануэлем Бонном он встретится с советником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем. Welt пишет, что такая поездка, которая была организована в кратчайшие сроки, проходит в критический момент переговоров о прекращении огня между Украиной и Россией.