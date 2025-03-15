Макрон назвал 4 основные гарантии безопасности для Украины от Европы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ladepeche .

"Мы пытались организовать, во франко-британском формате и вместе с нашими немецкими друзьями, поддержку Украины, чтобы поставить ее в условия ведения переговоров в лучших условиях, а также предоставить гарантии безопасности, которые являются ключевым элементом прочного и длительного мира", - подчеркнул президент Франции.

Макрон отметил, что именно усилия европейцев помогли восстановить диалог между Украиной и США после разрыва отношений между американским президентом Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По его словам, это также позволило организовать встречу в Джидде, во время которой Украина поддержала американскую инициативу по 30-дневному прекращению огня.

Президент подчеркнул, что Европа выступала за четко определенный и измеряемый период прекращения огня, во время которого можно было бы проследить за его соблюдением.

"Теперь давление, что мы хорошо видим, ложится на Россию, позиция которой, в конце концов, не изменилась... то есть ее готовность иметь мир, но мир, по сути, на ее условиях. Я считаю, что отказ Москвы и неявные угрозы, которые были высказаны, свидетельствуют о неискренности российского обязательства и, по сути, о ее нежелании осуществить настоящую мирную работу", - анализирует президент.

Европейские лидеры, учитывая опыт Минских соглашений, которые были подписаны, но впоследствии нарушены Владимиром Путиным, должны понимать, что прекращение огня не может произойти исключительно на условиях России.

Гарантии безопасности для Украины

"Понятно, что украинцы не могут ни в коем случае делать территориальные уступки и оставаться без всяких гарантий безопасности. Мы провели работу, которую я обязался выполнить, а именно придать реалистичность гарантиям безопасности, с важной встречей, которая состоялась в Париже с участием всех начальников генеральных штабов европейских и союзных армий", - подчеркнул президент.

Эммануэль Макрон подробно описал четыре основных элемента гарантий безопасности для Украины:

Немедленная поддержка Украины - в частности через новые инициативы для поставки оборудования и корректировки поставок в соответствии с текущими потребностями.

в частности через новые инициативы для поставки оборудования и корректировки поставок в соответствии с текущими потребностями. Создание формата украинской армии для будущего мира, что позволит ей противостоять новым российским наступлениям.

для будущего мира, что позволит ей противостоять новым российским наступлениям. Возможность размещения войск на основе добровольной коалиции в Украине в будущем.

в Украине в будущем. Усиление европейской обороны, что является гарантией безопасности, а также дополнительные инвестиции и координация между армиями.

"Все это (выделение основных гарантий безопасности для Украины, - ред.) позволило начать техническую работу, которая завершится в ближайшие дни, и которая должна предоставить количественные показатели и списки стран и мероприятий по каждому из этих элементов", - отметил он.