Как повреждение Крымского моста может повлиять на войну: ответ эксперта

Повреждение Крымского моста может сыграть на руку Вооруженным силам Украины, поскольку выведена из строя важная составляющая российского военно-транспортного хаба. На то, чтобы наладить альтернативную логистику, нужно время, а боевые действия на юге идут сейчас.

Крымский мост как часть военно-транспортного хаба

По словам Селезнева, мост важной составляющей военного и транспортного хаба, которым в целом является Крымский полуостров.

"Именно через него шли военные эшелоны российских оккупантов в направлении Запорожской и Херсонской областей. Собственно, мост поврежден и военно-транспортное сообщение серьезно ослаблено. Пока россияне запустят паромные переправы, пока будут искать альтернативные пути поставки вооружения и боеприпасов, пройдет не мало времени, а боевые действия идут сейчас", - отметил он.

Эксперт подчеркивает, что поскольку ВСУ на юге ведут контрнаступление, противнику нужны огромные мощности и военно-технический ресурс. И пока непонятно, каким образом они наладят поставки. На данный момент повреждена железнодорожная часть Крымского моста и серьезно повреждено автомобильное полотно, поэтому в данном контексте ситуация работает в интересах украинских Сил обороны.

Чем повредили Крымский мост

На данный момент нет информации о том, какие средства были задействованы. Российская сторона в обычной манере высказывается о якобы человеческом факторе. Но это всего лишь элемент информационной войны.

"В рамках информационной войны используются разного рода сообщения, чтобы кого-то вывести из-под удара, кого-то обмануть. Но в любом случае, результат вдохновляет, потому что не понятно, как россияне в короткие сроки смогут решить вопросы обеспечения своих войск, в том числе на правом берегу Днепра, и в том числе на направлении Запорожье, Токмак, Васильевка", - отметил Селезнев.

Альтернатива - сухопутный коридор?

По его мнению, россияне могут попытаться наладить логистику по суше через оккупированные территории. Но там могут возникнуть определенные сложности, поскольку украинская артиллерия эффективно "наваливает" по вражеским объектам.

Селезнев подчеркивает, что железная дорога вдоль побережья Азовского моря от Мариуполя дорога идет вверх на Волноваху и Донецк, а в сторону Запорожья - через Пологи и Орехов.

"Но мы не знаем, насколько она находится под огневым контролем ВСУ. Вполне возможно, что там есть сложности, которые не позволяют россиянам работать по такой схеме", - добавил эксперт.

Репутационные потери для России

Что касается репутационных потерь для России, то они оказались катастрофическими, сродни тому, как украинские войска в апреле 2022 года потопили флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва".

"Они тогда рассказывали фантастические истории про человеческий фактор, про шторм, чтобы убедить свое общество в том, что Украина никакого отношения к этому не имеет. То же самое будет и с Крымским мостом", - подытожил Селезнев.

Что произошло

Утром 8 октября на Крымском мосту прогремел мощный взрыв, после чего начался масштабный пожар. Российская сторона заявила о том, что якобы взорвался грузовик и железнодорожные цистерны с топливом. По словам представителя оккупационной власти Владимира Константинова, к инциденту якобы причастны "украинские вандалы".

В результате взрыва в море обрушились два пролета автомобильного моста, а также повреждено более 1 километра железнодорожного полотна.

Видео взрыва

Российские паблики также опубликовали видео момента взрыва. На кадрах можно заметить, как по мосту едет грузовик, а затем происходит мощный взрыв. При этом непонятно, детонировала ли сама фура, или причиной стало что-то другое.

Спецоперация СБУ?

По данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, взрыв на Крымском мосту мог быть спецоперацией Службы безопасности Украины. В самом ведомстве официально не комментируют эту информацию.

"Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "хлопке" будем комментировать после нашей окончательной победы", - отметил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Реакция украинской стороны

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, комментируя повреждение Керченского моста, отметил, что это существенно усложнит россиянам поставки всего необходимого на полуостров, в том числе и оружия. Для Украины - это "большой плюс".

А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорит, что это только начало. В то же время он полагает, что за взрывом могут стоять сами россияне, и он стал следствием борьбы между спецслужбами и военными.

"За мгновение до смены кадров ФСБ идет в нокдаун: просмотрели взрыв на мосту Путина (президента РФ Владимира Путина, - ред.). Теперь Минобороны сможет обвинить ФСБ в будущих поражениях на юге. Пока не очевидно, кто взорвал мост? Напомню - фура заехала из РФ", - написал Подоляк в своем Twitter.

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в свою очередь намекнула на возможную причастность ВСУ, заявив, что украинские защитники продолжают разрушать планы противника по стягиванию резервов.

"То, что они не смогут использовать очередную транспортную артерию, а в частности и железнодорожный маршрут, нас вполне устраивает", - добавила она.

Ситуация на полуострове

После взрыва на Крымском мосту появляются сообщения об ограничении продажи продуктов на полуострове. В частности, в магазинах товары бакалейной группы отпускают не более трех килограммов в одни руки. Из-за будущих проблем с подвозом топлива на заправках выстроились длинные очереди.

"РЖД" уже остановила продажу билетов на поезда из Крыма и в Крым. Само движение поездов тоже остановили. Оккупационные власти пытаются запустить паромное сообщение, но до завтра паромы в Россию точно ходить не начнут.

Российские власти не знают, сколько времени уйдет на ремонт Крымского моста, однако для транспортного сообщения могут использовать сухопутный коридор через оккупированные территории Украины.

Кроме того, в Керченском проливе образовалась пробка из кораблей.