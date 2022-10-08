Як пошкодження Кримського мосту може вплинути на війну: відповідь експерта

Пошкодження Кримського мосту може зіграти на руку Збройним силам України, оскільки виведено з ладу важливу складову російського військово-транспортного хабу. На те, щоб налагодити альтернативну логістику, потрібен час, а бойові дії на півдні йдуть зараз.

Кримський міст як частина військово-транспортного хаба

За словами Селезньова, міст є важливою складовою військового та транспортного хабу, яким є Кримський півострів.

"Саме через нього йшли військові ешелони російських окупантів у напрямку Запорізької та Херсонської областей. Власне, міст пошкоджено і військово-транспортне сполучення серйозно ослаблено. Поки росіяни запустять поромні переправи, поки шукатимуть альтернативні шляхи постачання озброєння та боєприпасів, пройде чимало часу, а бойові дії точаться зараз", - зазначив він.

Експерт наголошує, що оскільки ЗСУ на півдні ведуть контрнаступ, противнику потрібні величезні потужності та військово-технічний ресурс. І поки що незрозуміло, яким чином вони налагодять постачання. На даний момент пошкоджено залізничну частину Кримського мосту та серйозно пошкоджено автомобільне полотно, тому в даному контексті ситуація працює на користь українських Сил оборони.

Чим пошкодили Кримський міст

На даний момент немає інформації про те, які засоби було задіяно. Російська сторона у звичайній манері висловлюється про нібито людський чинник. Але це лише елемент інформаційної війни.

"У рамках інформаційної війни використовуються різного роду повідомлення, щоб когось вивести з-під удару, когось обдурити. Але в будь-якому разі результат надихає, тому що не зрозуміло, як росіяни в короткі терміни зможуть вирішити питання забезпечення своїх військ, у тому числі на правому березі Дніпра, і у тому числі на напрямі Запоріжжя, Токмак, Василівка", - зазначив Селезньов.

Альтернатива - сухопутний коридор?

На його думку, росіяни можуть спробувати налагодити логістику суходолом через окуповані території. Але там можуть виникнути певні складнощі, оскільки українська артилерія ефективно "навалює" по ворожих об'єктах.

Селезньов підкреслює, що залізниця вздовж узбережжя Азовського моря від Маріуполя дорога йде нагору на Волноваху та Донецьк, а у бік Запоріжжя - через Пологи та Оріхів.

"Але ми не знаємо, наскільки вона перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Цілком можливо, що там є складнощі, які не дозволяють росіянам працювати за такою схемою", - додав експерт.

Репутаційні втрати для Росії

Що стосується репутаційних втрат для Росії, то вони виявилися катастрофічними, схожі на ті, коли українські війська в квітні 2022 року потопили флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва".

"Вони тоді розповідали фантастичні історії про людський фактор, про шторм, щоб переконати своє суспільство в тому, що Україна ніякого відношення до цього не має. Те саме буде і з Кримським мостом", - підсумував Селезньов.

Що сталося

Вранці 8 жовтня на Кримському мосту пролунав потужний вибух, після чого почалася масштабна пожежа. Російська сторона заявила про те, що нібито вибухнула вантажівка та залізничні цистерни з паливом. За словами представника окупаційної влади Володимира Константинова, до інциденту нібито причетні "українські вандали".

Внаслідок вибуху в море обрушилися два прольоти автомобільного мосту, а також пошкоджено понад 1 кілометр залізничного полотна .

Відео вибуху

Російські пабліки також опублікували відео моменту вибуху. На кадрах можна помітити, як мостом їде вантажівка, а потім відбувається потужний вибух. При цьому незрозуміло, чи детонувала сама фура, чи причиною стало щось інше.

Спецоперація СБУ?

За даними джерел РБК-Україна у правоохоронних органах, вибух на Кримському мості міг бути спецоперацією Служби безпеки України. У самому відомстві офіційно не коментують цю інформацію.

"Ми це не коментуємо. Роль СБУ або будь-якого державного органу України в "бавовні" коментуватимемо після нашої остаточної перемоги", - зазначив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Реакція української сторони

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, коментуючи пошкодження Керченського мосту, зазначив, що це суттєво ускладнить росіянам постачання всього необхідного на півострів, у тому числі й зброї. Для України - це "великий плюс".

А радник глави Офісу президента Михайло Подоляк каже, що це лише початок. Водночас, він вважає, що за вибухом можуть стояти самі росіяни, і він став наслідком боротьби між спецслужбами та військовими.

"За мить до зміни кадрів ФСБ йде в нокдаун: переглянули вибух на мосту Путіна (президента РФ Володимира Путіна, - ред.). Тепер Міноборони зможе звинуватити ФСБ у майбутніх поразках на півдні. Ще не очевидно, хто підірвав міст? Нагадаю - фура заїхала з РФ", - написав Подоляк у своєму Twitter.

Начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк у свою чергу натякнула на можливу причетність ЗСУ, заявивши, що українські захисники продовжують руйнувати плани супротивника зі стягування резервів.

"Те, що вони не зможуть використати чергову транспортну артерію, а зокрема і залізничний маршрут, нас цілком влаштовує", - додала вона.

Ситуація на півострові

Після вибуху на Кримському мосту з'являються повідомлення щодо обмеження продажу продуктів на півострові. Зокрема, в магазинах товари бакалійної групи відпускають не більше трьох кілограмів в одні руки. Через майбутні проблеми з підвезенням палива на заправках вишикувалися довгі черги.

"РЖД" вже зупинила продаж квитків на потяги з Криму та до Криму. Сам рух поїздів також зупинили. Окупаційна влада намагається запустити поромне сполучення, але до завтра пороми в Росію точно ходити не почнуть.

Російська влада не знає, скільки часу піде на ремонт Кримського мосту, проте для транспортного сполучення можуть використати сухопутний коридор через окуповані території України.

Крім того, у Керченській протоці утворилася пробка з кораблів .