Как из Украины выехал фигурант дела "Мидас" Цукерман: ответ НАБУ

Отвечая на вопрос о том, как и когда Цукерман покинул территорию Украины, Абакумов отметил, что этот эпизод сейчас исследуется следствием.

"Этот эпизод также исследуется. Мы расследуем обстоятельства его выезда в связке с другим подозреваемым, в рамках общего производства. Он выехал за несколько недель до реализации, это был плановый выезд", - рассказал он.

Как пояснил Абакумов, дополнительные детали на этом этапе раскрывать не могут, чтобы не навредить дальнейшим процессуальным действиям.