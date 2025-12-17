Как из Украины выехал фигурант дела "Мидас" Цукерман: ответ НАБУ

Фигурант дела "Мидас" Александр Цукерман выехал из Украины за несколько недель до того, как к нему пришли правоохранители. Этот выезд был плановым.
Об этом руководитель подразделения детективов Александр Абакумов рассказал в интервью РБК-Украина.
Отвечая на вопрос о том, как и когда Цукерман покинул территорию Украины, Абакумов отметил, что этот эпизод сейчас исследуется следствием.
"Этот эпизод также исследуется. Мы расследуем обстоятельства его выезда в связке с другим подозреваемым, в рамках общего производства. Он выехал за несколько недель до реализации, это был плановый выезд", - рассказал он.
Как пояснил Абакумов, дополнительные детали на этом этапе раскрывать не могут, чтобы не навредить дальнейшим процессуальным действиям.
Напомним, в ноябре НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в энергетической сфере. По данным следствия, чиновники были причастны к системному отмыванию средств и незаконному обогащению.
Руководителем схемы, был бизнесмен Тимур Миндич - бывший деловой партнер президента Украины Владимира Зеленского.
Еще одним фигурантом оказался Александр Цукерман - 61-летний бизнесмен. Он успел покинуть Украину. Следствие называет его соорганизатором схем в сфере энергетики вместе с Миндичем и сотрудником "бэк-офиса" по легализации средств.
В материалах дела Цукерман фигурирует под кодовым именем "Шугармен". На записях, датированных февралем 2025 года, он обсуждает передачу денег вице-премьер-министру того времени Алексею Чернышеву.
Недавно Центральное управление НАБУ объявило в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана.
Как стало известно, израильское гражданство Цукермана затрудняет его экстрадицию в Украину.
Обоих также внесли в базу "Миротворец". Их подозревают в подрыве обороноспособности и энергетического сектора Украины, а также в легализации средств, полученных преступным путем.