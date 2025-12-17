Як з України виїхав фігурант справи "Мідас" Цукерман: відповідь НАБУ

Відповідаючи на запитання щодо того, як і коли Цукерман залишив територію України, Абакумов зазначив, що цей епізод наразі досліджується слідством.

"Цей епізод також досліджується. Ми розслідуємо обставини його виїзду в зв’язці з іншим підозрюваним, у межах загального провадження. Він виїхав за декілька тижнів до реалізації, це був плановий виїзд", - розповів він.

Як пояснив Абакумов, додаткові деталі на цьому етапі розкривати не можуть, щоб не нашкодити подальшим процесуальним діям.