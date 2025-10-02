RU

Как Украина будет вступать в ЕС, если Орбан заблокирует переговоры: что говорит премьер Дании

Фото: премьер-министр Дании Метте Фредериксен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейский Союз "может многое сделать" для вступления Украины в блок, даже если не удастся убедить премьера Венгрии Виктора Орбана открыть переговоры по первому кластеру.

Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Когда мы говорим о политике расширения, надо иметь единогласное решение всех 27 членов. Но многое мы можем сделать, даже если не сможем убедить Орбана открыть переговоры по первому кластеру", - сказала Фредериксен.

По ее словам, есть многое другое, многое, что надо решить и изменить до того дня, как Украина будет вступать в ЕС.

"Если не сможем убедить Орбана, думаю, мы будем продолжать нашу работу", - отметила премьер Дании, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

 

Вступление Украины в ЕС

Напомним, Европейский Союз не может начать переговоры с Украиной о вступлении в блок исключительно из-за позиции пророссийской Венгрии. Будапешт наложил свое вето на старт переговоров.

В то же время Литва предложила план о начале вступительных переговоров без согласия Венгрии. Согласно идее Вильнюса, технический запуск переговоров можно осуществить на уровне 26 государств-членов блока.

Президент Европейского совета Антониу Кошта также считает, что переговоры по вступлению Украины в ЕС должны продолжаться, несмотря на вето Венгрии.

Между тем Украина ожидает, что страны Евросоюза примут решение о начале вступительных переговоров уже в ближайшее время.

Недавно стало известно, что Украина в рекордно короткие сроки прошла скрининг законодательства для вступления в ЕС.

В то же время премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что выступает за так называемое "стратегическое партнерство" с Украиной вместо вступления в ЕС.

Кроме того, лидер страны, которая "сидит" на европейских дотациях, заявил, что члены ЕС должны будут выплачивать Украине деньги по различным программам. Мол, именно поэтому он выступает против членства Украины.

