Як Україна вступатиме до ЄС, якщо Орбан заблокує переговори: що каже прем'єр Данії

"Коли ми говоримо про політику розширення, треба мати одностайне рішення усіх 27 членів. Але багато чого ми можемо зробити, навіть якщо не зможемо переконати Орбана відкрити переговори по першому кластеру", - сказала Фредеріксен.

За її словами, є багато чого іншого, багато, що треба вирішити й змінити до того дня, як Україна вступатиме до ЄС.

"Якщо не зможемо переконати Орбана, думаю, ми будемо продовжувати нашу роботу", - зазначила прем'єр Данії, яка зараз головує в Раді ЄС.