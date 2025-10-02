Як Україна вступатиме до ЄС, якщо Орбан заблокує переговори: що каже прем'єр Данії

Європейський Союз "може багато чого зробити" для вступу України до блоку, навіть якщо не вдасться переконати прем'єра Угорщини Віктора Орбана відкрити переговори по першому кластеру.
Як повідомляє РБК-Україна, про це прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
"Коли ми говоримо про політику розширення, треба мати одностайне рішення усіх 27 членів. Але багато чого ми можемо зробити, навіть якщо не зможемо переконати Орбана відкрити переговори по першому кластеру", - сказала Фредеріксен.
За її словами, є багато чого іншого, багато, що треба вирішити й змінити до того дня, як Україна вступатиме до ЄС.
"Якщо не зможемо переконати Орбана, думаю, ми будемо продовжувати нашу роботу", - зазначила прем'єр Данії, яка зараз головує в Раді ЄС.
Нагадаємо, Європейський Союз не може розпочати переговори з Україною щодо вступу до блоку виключно через позицію проросійської Угорщини. Будапешт наклав своє вето на старт переговорів.
Водночас Литва запропонувала план про початок вступних переговорів без згоди Угорщини. Згідно з ідеєю Вільнюса, технічний запуск переговорів можна здійснити на рівні 26 держав-членів блоку.
Президент Європейської ради Антоніу Кошта також вважає, що переговори щодо вступу України до ЄС мають тривати, попри вето Угорщини.
Тим часом Україна очікує, що країни Євросоюзу ухвалять рішення про початок вступних переговорів уже найближчим часом.
Нещодавно стало відомо, що Україна у рекордно короткі терміни пройшла скринінг законодавства для вступу в ЄС.
Водночас прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що виступає за так зване "стратегічне партнерство" з Україною замість вступу в ЄС.
Окрім того, лідер країни, яка "сидить" на європейських дотаціях, заявив, що члени ЄС повинні будуть виплачувати Україні гроші за різними програмами. Мовляв, саме тому він виступає проти членства України.