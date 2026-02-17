Выключили свет во время НМТ: как абитуриенту получить второй шанс и не пропустить дедлайн
Абитуриенты, которые не смогут завершить тестирование из-за форс-мажорных обстоятельств, будут иметь шанс на пересдачу во время дополнительных сессий. Для этого необходимо соблюсти четкие сроки подачи заявления.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіторию".
Главное:
- Причины для пересдачи: Длительные воздушные тревоги (более 2,5 часов), отключение света или другие чрезвычайные ситуации.
- Срок подачи заявления: Участник имеет только 3 рабочих дня после даты своей сессии, чтобы обратиться в региональный центр.
- Условие допуска: Результаты основной сессии должны быть официально аннулированы по ходатайству апелляционной комиссии.
Алгоритм действий: как попасть на дополнительную сессию
Если тестирование было прервано и вы не успели завершить работу, процедура допуска к дополнительным сессиям состоит из следующих шагов:
- Подача заявления: В течение трех дней после даты экзамена (указанной в приглашении) необходимо подать заявление в соответствующий региональный центр оценивания качества образования.
- Проверка документов: Регламентная комиссия принимает решение на основании записей в документах Временного экзаменационного центра (ВЭЦ). Это подтверждает, что экзамен прервали именно из-за объективных обстоятельств.
- Аннулирование результата: Участника допускают к дополнительной сессии только после того, как апелляционная комиссия при УЦОКО удовлетворит ходатайство об аннулировании предыдущего результата за основную сессию.
Что считается форс-мажором
По словам руководительницы УЦОКО Татьяны Вакуленко, основными причинами для предоставления возможности пересдать НМТ являются факторы безопасности.
В частности, если суммарное время пребывания в укрытии во время экзамена превышает 2 часа 30 минут, проведение тестирования в этот день прекращается, а поступающим рекомендуют регистрироваться на дополнительную сессию.
"Решение о допуске к участию в дополнительных сессиях регламентная комиссия при региональном центре оценивания качества образования принимает на основании записей, сделанных в документах ТЭЦ", - пояснила Вакуленко.
Регистрация на НМТ-2026 начнется 5 марта, в этом году снова будет два периода подачи заявок. Тестирование также будет проходить в два этапа - во время основной с сессии 20 мая по 25 июня и дополнительной - с 17 по 24 июля.
