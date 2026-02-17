ua en ru
Выключили свет во время НМТ: как абитуриенту получить второй шанс и не пропустить дедлайн

Вторник 17 февраля 2026 15:50
Выключили свет во время НМТ: как абитуриенту получить второй шанс и не пропустить дедлайн В УЦОКО рассказали об НМТ во время блэкаутов и тревог (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Абитуриенты, которые не смогут завершить тестирование из-за форс-мажорных обстоятельств, будут иметь шанс на пересдачу во время дополнительных сессий. Для этого необходимо соблюсти четкие сроки подачи заявления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіторию".

Читайте также: Поступление без НМТ: кто из абитуриентов имеет право не сдавать тест в 2026 году

Главное:

  • Причины для пересдачи: Длительные воздушные тревоги (более 2,5 часов), отключение света или другие чрезвычайные ситуации.
  • Срок подачи заявления: Участник имеет только 3 рабочих дня после даты своей сессии, чтобы обратиться в региональный центр.
  • Условие допуска: Результаты основной сессии должны быть официально аннулированы по ходатайству апелляционной комиссии.

Алгоритм действий: как попасть на дополнительную сессию

Если тестирование было прервано и вы не успели завершить работу, процедура допуска к дополнительным сессиям состоит из следующих шагов:

  • Подача заявления: В течение трех дней после даты экзамена (указанной в приглашении) необходимо подать заявление в соответствующий региональный центр оценивания качества образования.
  • Проверка документов: Регламентная комиссия принимает решение на основании записей в документах Временного экзаменационного центра (ВЭЦ). Это подтверждает, что экзамен прервали именно из-за объективных обстоятельств.
  • Аннулирование результата: Участника допускают к дополнительной сессии только после того, как апелляционная комиссия при УЦОКО удовлетворит ходатайство об аннулировании предыдущего результата за основную сессию.

Что считается форс-мажором

По словам руководительницы УЦОКО Татьяны Вакуленко, основными причинами для предоставления возможности пересдать НМТ являются факторы безопасности.

В частности, если суммарное время пребывания в укрытии во время экзамена превышает 2 часа 30 минут, проведение тестирования в этот день прекращается, а поступающим рекомендуют регистрироваться на дополнительную сессию.

"Решение о допуске к участию в дополнительных сессиях регламентная комиссия при региональном центре оценивания качества образования принимает на основании записей, сделанных в документах ТЭЦ", - пояснила Вакуленко.

Читайте также о том, что регистрация на НМТ-2026 начнется 5 марта, в этом году снова будет два периода подачи заявок. Тестирование также будет проходить в два этапа - во время основной с сессии 20 мая по 25 июня и дополнительной - с 17 по 24 июля.

Ранее мы писали о том, что ключевым условием для успешной подачи заявки на НМТ 2026 является наличие документа, удостоверяющего личность. Абитуриентам, которые еще не имеют паспорта, советуют оформить его до начала регистрации.

