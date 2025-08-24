ua en ru
Вс, 24 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Как правильно стерилизовать банки, чтобы ничего не "взорвалось"

Воскресенье 24 августа 2025 09:34
UA EN RU
Как правильно стерилизовать банки, чтобы ничего не "взорвалось" Фото: Как правильно стерилизовать банки на закрутки (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Золотая пора урожая в разгаре, и тысячи хозяек достают свои лучшие рецепты огурцов, томатов и варенья. Но что может быть обиднее, чем когда банка с любимой консервацией вдруг "взрывается"? Причина чаще всего одна - неправильная стерилизация

РБК-Украина рассказывает о самых надежных методах, которые уберегут ваши закрутки до самой весны.

Почему банки "стреляют"?

Главный враг консервации - микроорганизмы. Если в банке остается хотя бы незначительное количество бактерий, они начинают активно размножаться, выделяя газы. Давление внутри растет, и крышка не выдерживает, происходит тот самый "взрыв". Правильная стерилизация убивает все микробы и создает вакуум, что гарантирует длительное хранение.

Проверенные методы стерилизации банок

Перед любым способом тщательно вымойте банки содой и осмотрите на наличие трещин или сколов. Такие экземпляры для консервации не подходят.

Классика: над паром

Самый популярный "бабушкин" метод. Поставьте на плиту кастрюлю с водой. Когда она закипит, сверху установите решетку, сито или специальную накладку для стерилизации. На нее вверх дном поставьте чистую банку. Стерилизуйте:

  • 0,5-0,75 л - 10 минут;

  • 1 л - 15 минут;

  • 3 л - 20-25 минут.

Признак готовности: по стенкам банки начнут стекать крупные капли воды.

В духовке: удобно и много

Идеальный способ для большой партии. Поставьте чистые сухие банки на решетку в холодную духовку. Это важно, чтобы стекло не треснуло от перепада температур. Выставьте температуру 100-120°C и после полного нагрева стерилизуйте 15-20 минут независимо от объема. Выключайте духовку и дайте банкам немного остыть прямо в ней.

В микроволновке: быстро и современно

Экспресс-метод для 1-2 банок. Налейте в каждую банку 1,5-2 см воды и поставьте в микроволновую печь. Включите на полную мощность (800-1000 Вт) на 3-5 минут. Вода закипит и стерилизует банку паром изнутри. Внимание: металлические крышки в микроволновку класть категорически запрещено!

Не забывайте о крышках!

Крышки это не менее важная деталь. Их нужно просто прокипятить в небольшой кастрюле в течение 5-7 минут непосредственно перед закручиванием. Используйте только новые крышки без царапин и ржавчины.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
консервация Советы
Новости
Пентагон несколько месяцев блокирует удары Украины по РФ дальнобойным оружием, - WSJ
Пентагон несколько месяцев блокирует удары Украины по РФ дальнобойным оружием, - WSJ
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"