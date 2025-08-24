Как правильно стерилизовать банки, чтобы ничего не "взорвалось"

Золотая пора урожая в разгаре, и тысячи хозяек достают свои лучшие рецепты огурцов, томатов и варенья. Но что может быть обиднее, чем когда банка с любимой консервацией вдруг "взрывается"? Причина чаще всего одна - неправильная стерилизация

РБК-Украина рассказывает о самых надежных методах, которые уберегут ваши закрутки до самой весны.

Почему банки "стреляют"?

Главный враг консервации - микроорганизмы. Если в банке остается хотя бы незначительное количество бактерий, они начинают активно размножаться, выделяя газы. Давление внутри растет, и крышка не выдерживает, происходит тот самый "взрыв". Правильная стерилизация убивает все микробы и создает вакуум, что гарантирует длительное хранение.

Проверенные методы стерилизации банок

Перед любым способом тщательно вымойте банки содой и осмотрите на наличие трещин или сколов. Такие экземпляры для консервации не подходят.

Классика: над паром

Самый популярный "бабушкин" метод. Поставьте на плиту кастрюлю с водой. Когда она закипит, сверху установите решетку, сито или специальную накладку для стерилизации. На нее вверх дном поставьте чистую банку. Стерилизуйте:

0,5-0,75 л - 10 минут;

1 л - 15 минут;

3 л - 20-25 минут.

Признак готовности: по стенкам банки начнут стекать крупные капли воды.

В духовке: удобно и много

Идеальный способ для большой партии. Поставьте чистые сухие банки на решетку в холодную духовку. Это важно, чтобы стекло не треснуло от перепада температур. Выставьте температуру 100-120°C и после полного нагрева стерилизуйте 15-20 минут независимо от объема. Выключайте духовку и дайте банкам немного остыть прямо в ней.

В микроволновке: быстро и современно

Экспресс-метод для 1-2 банок. Налейте в каждую банку 1,5-2 см воды и поставьте в микроволновую печь. Включите на полную мощность (800-1000 Вт) на 3-5 минут. Вода закипит и стерилизует банку паром изнутри. Внимание: металлические крышки в микроволновку класть категорически запрещено!

Не забывайте о крышках!

Крышки это не менее важная деталь. Их нужно просто прокипятить в небольшой кастрюле в течение 5-7 минут непосредственно перед закручиванием. Используйте только новые крышки без царапин и ржавчины.