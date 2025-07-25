ua en ru
Пт, 25 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Хрустящие маринованные огурцы на зиму: лучший рецепт

Пятница 25 июля 2025 15:05
UA EN RU
Хрустящие маринованные огурцы на зиму: лучший рецепт Рецепт маринованных огурцов на зиму (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Домашние маринованные огурцы остаются одной из самых популярных заготовок на зиму. Ниже приведен проверенный рецепт хрустящих и вкусных огурцов, который не требует сложных ингредиентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Татьяны Юшиной.

Маринованные огурчики по-венгерски

На 5 кг огурцов необходимо:

  • чеснок, лавровый лист, черный и душистый перец, гвоздика, сухие зерна горчицы
  • воды - 3,5 л
  • уксус - 0,5 л
  • сахар - 600 г
  • соль - 100 г

Легкий способ приготовления

Сначала огурцы нужно помыть и замочить в холодной воде на 2-3 часа.

В чистые баночки 0,5-1 литр положите по 1 зубчику чеснока, 1 лавровому листику, 1 гвоздичке (не обязательно, если любите), несколько горошин черного и душистого перца, 1 ч.л зерен горчицы.

После этого плотно наполните банки огурцами. В воду добавьте соль, сахар, уксус и доведите до кипения.

Залейте горячий маринад в банки и прикройте крышками.

На дно широкой кастрюли положить полотенце и на верх поставьте банки. Далее налейте в кастрюлю горячей воды и поставьте на огонь. Доведите воду до кипения и стерилизуйте огурцы 5-7 минут.

В конце достаньте банки, герметично закройте крышками и переверните. Накройте банки теплым одеялом, пока полностью не остынут.

Хрустящие маринованные огурцы на зиму: лучший рецепт

Хрустящие маринованные огурцы на зиму: лучший рецепт

Хрустящие маринованные огурцы на зиму: лучший рецептРецепт маринованных огурцов на зиму (фото: кадр из видео)

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
консервация Огурцы
Новости
Украина получит инновационные немецкие радары ПВО от Hensoldt: что о них известно
Украина получит инновационные немецкие радары ПВО от Hensoldt: что о них известно
Аналитика
Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте
Юлия Акимова, Дмитрий Левицкий Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте