ua en ru
Ср, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Эти продукты нельзя консервировать: просто испортите запасы

Среда 20 августа 2025 14:34
UA EN RU
Эти продукты нельзя консервировать: просто испортите запасы Фото: Какие именно продукты лучше не консервировать (Freepik)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

Сезон домашних заготовок в самом разгаре, и многие украинцы активно берутся за банки, чтобы иметь вкусные припасы на зиму. Однако не все продукты подходят для консервации.

Что нельзя закрывать в банки на зиму - читайте в материале РБК-Украина.

Что нельзя пускать на закрутки?

Не консервируйте мясо в домашних условиях

В магазинах есть большое разнообразие мясных закруток из свинины, курятины или рыбы. Но приготовить такое же блюдо в домашних условиях вы просто не сможете. Дело в том, что продукт проходит особую тепловую обработку, при которой все бактерии нейтрализуются. В домашних условиях такого эффекта достичь невозможно.

Не все огурцы подходят для консервирования

Консервировать можно только огурцы с пупырышками. Если овощи имеют гладкую кожуру - для заготовки на зиму они не подходят. Плоды очень быстро размякнут и могут даже взорваться в банке. Лучше всего такие огурцы использовать для салатов.

Какие грибы нельзя консервировать

Речь идет именно о лесных грибах - их консервировать нельзя. Вы не сможете достичь тщательной стерилизации во время приготовления, потому что во время роста грибы активно впитывают различные и примеси из почвы. Нет гарантий, что все бактерии полностью нейтрализуются. Такую консервацию точно нельзя будет назвать безопасной. Если вы хотите заготовить грибы на зиму - их лучше сушить.

Какие помидоры нельзя консервировать

Вот какие помидоры лучше не использовать для консервации:

Крупные и мясистые сорта

Их лучше использовать для соусов, пасты или сока, ведь при консервировании они могут потерять форму.

Поврежденные или испорченные плоды

Томаты с трещинами, пятнами или гнилью могут испортить всю банку.

Помидоры с белыми жилками

Они могут горчить и терять свой вкус после консервирования.

Известная кулинарка с телеканала 1+1 Дарья Дорошкевич отмечает, что для консервации следует выбирать только сезонные, плотные и упругие продукты. Это главный залог успешной заготовки.

Вас может заинтересовать

В материале были использованы следующие источники: сайт 1+1, советы кулинаров.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питание консервация Здоровье
Новости
Не захват отдельных территорий: ISW назвал главную цель Кремля в Украине
Не захват отдельных территорий: ISW назвал главную цель Кремля в Украине
Аналитика
Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме