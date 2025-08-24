ua en ru
Нд, 24 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Як правильно стерилізувати банки, щоб нічого не "вибухнуло"

Неділя 24 серпня 2025 09:34
UA EN RU
Як правильно стерилізувати банки, щоб нічого не "вибухнуло" Фото: Як правильно стерилізувати банки на закрутки (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Золота пора врожаю в розпалі, і тисячі господинь дістають свої найкращі рецепти огірків, томатів та варення. Але що може бути прикріше, ніж коли банка з улюбленою консервацією раптом "вибухає"? Причина найчастіше одна - неправильна стерилізація

РБК-Україна розповідає про найнадійніші методи, які вбережуть ваші закрутки до самої весни.

Чому банки "стріляють"?

Головний ворог консервації - мікроорганізми. Якщо в банці залишається хоча б незначна кількість бактерій, вони починають активно розмножуватися, виділяючи гази. Тиск усередині зростає, і кришка не витримує, відбувається той самий "вибух". Правильна стерилізація вбиває всі мікроби і створює вакуум, що гарантує тривале зберігання.

Перевірені методи стерилізації банок

Перед будь-яким способом ретельно вимийте банки содою та огляньте на наявність тріщин чи сколів. Такі екземпляри для консервації не підходять.

Класика: над парою

Найпопулярніший "бабусин" метод. Поставте на плиту каструлю з водою. Коли вона закипить, зверху встановіть решітку, сито або спеціальну накладку для стерилізації. На неї догори дном поставте чисту банку. Стерилізуйте:

  • 0,5-0,75 л - 10 хвилин;

  • 1 л - 15 хвилин;

  • 3 л - 20-25 хвилин.

Ознака готовності: по стінках банки почнуть стікати великі краплі води.

У духовці: зручно та багато

Ідеальний спосіб для великої партії. Поставте чисті сухі банки на решітку в холодну духовку. Це важливо, щоб скло не тріснуло від перепаду температур. Виставте температуру 100-120°C і після повного нагрівання стерилізуйте 15-20 хвилин незалежно від об'єму. Вимикайте духовку і дайте банкам трохи охолонути прямо в ній.

У мікрохвильовці: швидко та сучасно

Експрес-метод для 1-2 банок. Налийте в кожну банку 1,5-2 см води і поставте в мікрохвильову піч. Увімкніть на повну потужність (800-1000 Вт) на 3-5 хвилин. Вода закипить і стерилізує банку парою зсередини. Увага: металеві кришки в мікрохвильовку класти категорично заборонено!

Не забувайте про кришки!

Кришки це не менш важлива деталь. Їх потрібно просто прокип'ятити у невеликій каструлі протягом 5-7 хвилин безпосередньо перед закручуванням. Використовуйте лише нові кришки без подряпин та іржі.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
консервация Поради
Новини
СБУ та ССО "привітали" російську Усть-Лугу з Днем незалежності України, - джерела
СБУ та ССО "привітали" російську Усть-Лугу з Днем незалежності України, - джерела
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"