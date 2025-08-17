ua en ru
Популярные, но ненадежные. Эти крышки не подходят для консервации

Воскресенье 17 августа 2025 08:42
Популярные, но ненадежные. Эти крышки не подходят для консервации Фото: Какие крышки не стоит покупать для консервации (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Лето - идеальное время для консервирования. Стоит знать, что не все крышки подходят для консервации.

Какие крышки не подходят для закруток, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Onet.

Какие крышки нужны для консервации

Мы много говорим о правильном приготовлении банок, но забываем, что крышка отвечает за герметичность. Неправильный выбор может привести к кулинарной катастрофе.

Крышки особенно ненадежны, они легко соскальзывают во время закручивания. Хорошая новость заключается в том, что это можно определить по их внешнему виду.

Выбирая крышки, стоит выбирать те, которые имеют прочную конструкцию. Чем они толще и прочнее, тем лучше. Красочные изображения, напечатанные на крышке, могут выглядеть красиво, но часто именно они являются самой большой проблемой.

Крышки старой школы, простые, без каких-либо украшений, являются самыми надежными и безопасными. Они будут выглядеть не так впечатляюще, но лучше защитят содержимое банки от воздуха, а это самое главное.

Какие крышки категорически не подходят для консервации

Также помните, что крышки, поврежденные при открытии, не подходят для повторного использования. Они не будут должным образом герметично герметизироваться. Поддевание крышки ножом приведет к аннулированию такой крышки.

При покупке крышек стоит проверить толщину листа и обратить внимание на маркировку и стандарты.

Избегайте слишком дешевых продуктов или продуктов, которые не являются прочными на вид или на ощупь. Лучше заплатить больше, чем потом выбрасывать испорченные консервы.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

