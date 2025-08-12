Как носить худи и джинсы с шиком: модный пример от беременной Рианны (фото)
Рианна в очередной раз доказала, что беременность - не повод отказываться от модных экспериментов. Новый выход певицы демонстрирует идеальное сочетание удобства и стиля. Отличный пример для будущих мам!
РБК-Украина рассказывает, как сделать повседневную одежду стильной и современной даже во время беременности.
Каким образом покорила Рианна
Для своего нового выхода артистка выбрала нежно-розовое укороченное худи, которое эффектно подчеркивало округлый животик.
Она дополнила образ джинсами свободного кроя с низкой посадкой, грубыми ботинками и массивными аксессуарами - золотыми цепями и жемчужным ожерельем.
Волосы певицы были собраны в небрежный пучок. Сияющий вид подчеркнул макияж с акцентом на губах и массивные очки, которые добавили гламура.
Рианна не боится демонстрировать беременный животик и вдохновляет будущих мам не скрывать свою красоту.
Другие модные выходы Рианны
Ранее звезду заметили во время шопинга в детском бутике в Беверли-Хиллз. Для выхода она выбрала просторные брюки-карго и черный жакет в тонкую полоску, который накинула поверх белой майки.
В начале августа Рианна также поразила фанов появлением в довольно необычном, но дорогом образе во время прогулки в Лос-Анджелесе.
Она появилась в розово-оранжевом плиссированном платье с высоким воротником из коллекции Vintage Issey Miyake стоимостью 2 845 долларов - более 118 тысяч гривен.
Что известно о третьей беременности певицы
Напомним, Рианна объявила о третьей беременности во время появления на Met Gala в мае. С тех пор она появляется на различных мероприятиях, демонстрируя неповторимый стиль.
Так, во время премьеры фильма "Смурфы" она появилась в компании сыновей и любимого, рэпера ASAP Rocky. На вопрос, ждет ли она рождения дочери, звезда уклонилась от ответа. Однако добавила, что "всегда хотела девочку".
Несмотря на беременность, артистка не отказывается от открытых и стильных образов. За этот период она успела покорить как нежными, так и бунтарскими луками.
Рианна с сыновьями на премьере "Смурфов" (фото: GettyImages)
Вас также может заинтересовать:
- Дженнифер Лопес продемонстрировала идеальные колготы на осень
- Летние образы Решетник и Боржемской, которые стоит повторить
- Как носить шелковый платок на примере Златы Огневич.
При написании материала были использованы следующие источники: DailyMail, JustJured.