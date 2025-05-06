Рианна беременна в третий раз: первое фото с округлившимся животиком на Met Gala 2025
Всемирно известная певица Рианна подтвердила слухи, что она беременна в третий раз от своего бойфренда - рэпера A$AP Rocky.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новые фото певицы с Met Gala 2025.
Вчера в Нью-Йорке прошел бал Met Gala 2025. Это благотворительный вечер в поддержку Института костюма Метрополитен-музея, который в этом году уже собрал рекордную сумму в 31 миллион долларов.
Внимание публики было приковано к Рианне, которая продемонстрировала заметно округлившийся животик. Певица появилась в оригинальном костюме, напоминающим мужской фрак, от Marc Jacobs.
Рианна (фото: Getty Images)
Она надела длинную юбку черного цвета в белую полоску с оригинальным вырезом спереди, который подчеркнул ее интересное положение, а также с бантом сзади. Также она дополнила лук галстуком в горошек, укороченным блейзером и большой фетровой шляпой.
Напомним, певица уже много лет в отношениях с рэпером A$AP Rocky. Они были знакомы и раньше, но отношения у них завязались лишь в 2021 году.
Рианна беременна в третий раз (фото: Getty Images)
Уже через год певица сообщила, что ждет ребенка. В мае 2022 года родился первенец пары Ноа Мерес, а в 2023-м - второй сын Риот. За последние годы Рианну несколько раз подозревали в третьей беременности.
Рианна и раньше объявляла о своих беременностях достаточно громко. В январе 2022 года она сделала это с помощью фотосессии, а во второй раз - прямо со сцены во время своего выступления на Super Bowl Halftime Show в 2023-м.
Отметим, что в начале 2025 года певица снялась для новой коллекции Love Your Way своего бренда нижнего белья Savage X Fenty, приуроченную ко Дню святого Валентина. Тогда подписчики артистки пришли в восторг от увиденного и засыпали Рианну комплиментами. В то же время некоторые пользователи заподозрили певицу в третьей беременности.
Рианна с сыновьями (фото: instagram.com/badgalriri)
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