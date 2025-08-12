Як носити худі та джинси з шиком: модний приклад від вагітної Ріанни (фото)

Ріанна вкотре довела, що вагітність - не привід відмовлятися від модних експериментів. Новий вихід співачки демонструє ідеальне поєднання зручності та стилю. Чудовий приклад для майбутніх мам!

РБК-Україна розповідає, як зробити повсякденний одяг стильним і сучасним навіть під час вагітності.

Яким образом підкорила Ріанна

Для свого нового виходу артистка обрала ніжно-рожеве укорочене худі, яке ефектно підкреслювало округлий животик.

Вона доповнила образ джинсами вільного крою з низькою посадкою, грубими черевиками та масивними аксесуарами - золотими ланцюгами та перловим намистом.

Волосся співачки було зібране у недбалий пучок. Сяючий вигляд підкреслив макіяж з акцентом на губах та масивні окуляри, які додали гламуру.

Ріанна не боїться демонструвати вагітний животик і надихає майбутніх мам не приховувати свою красу.

Інші модні виходи Ріанни

Раніше зірку помітили під час шопінгу у дитячому магазині в Беверлі-Хіллз. Для виходу вона обрала просторі штани-карго та чорний жакет у тонку смужку, який накинула поверх білої майки.

На початку серпня Ріанна також вразила фанів появою у доволі незвичному, але коштовному образі під час прогулянки в Лос-Анджелесі.

Вона з'явилася у рожево-помаранчевій плісированій сукні з високим коміром із колекції Vintage Issey Miyake вартістю 2 845 доларів - понад 118 тисяч гривень.

Що відомо про третю вагітність співачки

Нагадаємо, Ріанна оголосила про третю вагітність під час появи на Met Gala у травні. Відтоді вона з'являється на різноманітних заходах, демонструючи неповторний стиль.

Так, під час прем'єри фільму "Смурфи" вона постала на у компанії синів та коханого, репера ASAP Rocky. На питання, чи чекає вона на народження доньки, зірка ухилилася від відповіді. Проте додала, що "завжди хотіла дівчинку".

Попри вагітність, артистка не відмовляється від відкритих та стильних образів. За цей період вона встигла підкорити як ніжними, так і бунтарськими луками.

Ріанна з синами на прем'єрі "Смурфів" (фото: GettyImages)