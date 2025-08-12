Дженнифер Лопес показала идеальные колготы на осень: с чем носить

Осень уже близко, а значит пора задуматься над образами для холодного сезона. И Дженнифер Лопес на собственном примере показывает, какие модные колготы будут в тренде в эту пору.

Какие колготы на осень стоит выбрать и с чем их носить, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.

Какие колготы выбрала Дженнифер Лопес

На новых фотографиях артистка предстала в черном боди, которое дополнила уникальными колготками с цветочным узором. Дополнением лука стал классический берет.

Колготы, которые выбрала Лопес, имеют прозрачную основу с изящным флористическим рисунком, что делает их одновременно элегантными и смелыми.

Они идеально подходят для различных модных решений: от классических платьев до комбинаций с шортами или юбками.

Модные колготы на осень 2025 (фото: instagram.com/jlo)

С чем носить колготы, как у Джей Ло

Колготы с узором - та деталь, которая оживляет даже самый простой наряд. Именно поэтому их лучше всего сочетать с однотонной одеждой, чтобы не перегружать образ.

Под них идеально подойдут классические черные платья, шорты или мини-юбки. Для неформального стиля можно комбинировать их с длинными свитерами или туниками.

Не стоит забывать об обуви: классические туфли на каблуке, ботильоны или даже стильные кроссовки могут удачно дополнить наряд.

Тренды осени 2025 на примере Джей Ло (фото: instagram.com/jlo)

Какие еще колготы в тренде на осень 2025

Среди модных вариантов стилисты также выделяют колготы с геометрическими узорами, вышивкой и надписями.

Также нежности добавят кружевные модели в стиле balletcore или с эффектом "second skin", которые подчеркивают силуэт.

Для вечерних выходов можно выбрать варианты с металлическим блеском.

Дженнифер Лопес продемонстрировала, что осень - не повод отказываться от женственности и стиля. Если выбрать модные колготы, можно создать современный и комфортный образ, который будет привлекать взгляды.