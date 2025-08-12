Шелковый платок - главный тренд лета 2025: пример от Златы Огневич
Этим летом в моду возвращаются элегантные аксессуары, и шелковый платок становится настоящим must-have сезона. Украинская певица Злата Огневич уже подхватила тренд, показав стильный образ с платком на голове. Такой аксессуар придает женственности, шика и легкого винтажного шарма.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram певицы.
Какой "лук" выбрала Злата Огневич
Этот образ Златы Огневич можно отнести к стилю пляжный шик. Он сочетает в себе легкость, женственность и элементы модных трендов.
Платье
Короткое белое платье-сарафан из легкой ткани. Главная изюминка - объемные декоративные цветы на груди, которые делают образ более игривым и романтичным. Тонкие бретельки подчеркивают изящные плечи.
Обувь
Белые босоножки на высоком каблуке с тонкими ремешками, которые визуально удлиняют ноги и добавляют образу изысканности.
Аксессуары
На голове у Златы шелковый платок с разноцветным принтом, который добавляет яркий акцент и создает ощущение летнего отпуска. На руке видны тонкие браслеты, а на шее - небольшой кулон.
Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Почему шелковый платок - тренд лета 2025
Многофункциональность
Шелковый платок - это универсальный аксессуар. Его можно носить на голове, как это сделала Злата Огневич, в виде косынки или повязки, что придает образу ретро-шик.
Также его можно использовать в качестве пояса, повязать на шею, на запястье, на ручку сумки или вплести в волосы. Такая вариативность позволяет создавать множество разных образов с одним и тем же аксессуаром.
Как носить шелковый платок летом (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Акцентный элемент
Даже самый простой, однотонный наряд шелковый платок способен преобразить, добавив яркий акцент и выразительность. Принт или цвет платка может стать той самой "изюминкой", которая сделает образ уникальным и запоминающимся.
С чем сочетать шелковый платок летом (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Отсылки к стилю ретро
Способ ношения платка на голове в стиле 50-60-х годов сейчас очень популярен. Это создает романтическое и женственное настроение, ассоциирующееся с летним отдыхом, морскими круизами и средиземноморской эстетикой.
Злата Огневич показала стильный лук (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Защита от солнца
Практичность также играет свою роль. В жаркий день шелковый платок может защитить волосы и кожу головы от палящего солнца, что делает его не только стильным, но и полезным аксессуаром.
Как носить шелковый платок летом (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
