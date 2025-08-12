ua en ru
Как стильно носить шорты в 2025: летние образы Кристины Решетник и Марины Боржемской

Вторник 12 августа 2025 20:01
Как стильно носить шорты в 2025: летние образы Кристины Решетник и Марины Боржемской Какие шорты в тренде летом 2025 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Шорты остаются незаменимым элементом летнего гардероба. Кристина Решетник и Марина Боржемская продемонстрировали два совершенно разных, но одинаково модных образа с шортами. Один - в стиле кэжуал-шик с белыми акцентами, другой - элегантный монохром с нотками гламура.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина.

Какой образ выбрала Кристина Решетник

Кристина Решетник выбрала для себя легкий и стильный летний образ с короткими шортами белого оттенка.

Топ

Белая майка, которая подчеркивает стройную фигуру и загорелую кожу.

Шорты

Белые короткие шорты с высокой посадкой.

Как стильно носить шорты в 2025: летние образы Кристины Решетник и Марины БоржемскойЖена Решетника (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Обувь

Черные сандалии на массивной подошве (модель "биркенштоки"), которые очень популярны и удобны.

Аксессуары

На плече у Кристины - черная сумка, а на глазах - солнцезащитные очки с квадратной оправой, которые завершают образ.

Образ Кристины Решетник можно охарактеризовать как кэжуал-шик. Он одновременно простой, комфортный и очень стильный. Сочетание белого и черного - это вечная классика, которая всегда выглядит элегантно.

Как стильно носить шорты в 2025: летние образы Кристины Решетник и Марины БоржемскойКристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Какой образ выбрала Марина Боржемская

Фитнес-тренер и телеведущая Марина Боржемская одета в элегантный летний комплект с шортами. Этот монохромный наряд подчеркивает ее стройную фигуру.

Топ

Удлиненный топ золотистого оттенка на тонких бретелях.

Шорты

Свободные шорты в тон к топу, выполненные из легкой ткани.

Как стильно носить шорты в 2025: летние образы Кристины Решетник и Марины БоржемскойМарина Боржемская (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Аксессуары

На руках у Марины заметны массивный золотистый браслет и тонкие браслеты. На шее - черный кулон на шнурке.

Обувь

Образ дополнен белыми туфлями-лодочками на среднем каблуке, что делает его более элегантным.

Этот стиль сочетает в себе простоту и комфорт с изысканностью и женственностью.

Он выглядит одновременно расслабленным и нарядным, что делает его подходящим как для повседневных выходов, так и для светских мероприятий. Монохромный комплект, состоящий из топа и шорт одного цвета, является ключевым элементом этого стиля.

Как стильно носить шорты в 2025: летние образы Кристины Решетник и Марины БоржемскойМарина Боржемская с сыном (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Для написания материала были использованы страницы в Instagram Кристины Решетник и Марины Боржемской.

