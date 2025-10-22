Как носить джинсы осенью 2025: модный "лук" Дженнифер Лопес

Певица и актриса Дженнифер Лопес показала, как стильно носить джинсы осенью 2025 года. Ее образ с денимом и массивной обувью - пример трендового осеннего "лука", который легко повторить.

Подробнее о том, какой образ выбрала Лопес, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram .

Ключевые элементы образа

Основой наряда стал классический шерстяной блейзер серого оттенка. Певица выбрала жакет с мелким узором типа "елочка", который придает образу глубины. Крой пиджака - слегка оверсайз, что отвечает актуальным тенденциям и создает эффект непринужденной элегантности.

Под верхней одеждой - джинсовая рубашка в сочетании с черным галстуком.

Этот прием поддерживает стиль двойного денима (denim on denim), который будет оставаться трендовым еще не один сезон.

Особое внимание привлекает черный галстук, завязанный небрежно - он придает маскулинной смелости и разбавляет чистый деним эффектной деталью.

Еще один трендовый акцент - джинсы с подворотами. Модель прямого кроя в классическом синем цвете дополнена широкими манжетами. Такой фасон не только стильный, но и эффектно демонстрирует обувь.

Обувь и аксессуары: акценты, которые формируют характер образа

"Лук" дополняют массивные замшевые ботильоны насыщенного коричневого оттенка.

Обувь на платформе и стойком каблуке не только прибавляет рост, но и уравновешивает свободный силуэт джинсов. Это сочетание удобства и визуального эффекта - один из главных модных трендов сезона.

Из аксессуаров - солнцезащитные очки-авиаторы с коричневой тонировкой, придающие образу легкого ретро-настроения.

Кроме того, под пиджаком виден кожаный ремень с классической пряжкой, подчеркивающий талию и придающий структурность всему аутфиту.

Дженнифер Лопес создала образ, который удачно сочетает женственность и силу, классику и тренды.

Осенний "лук" с маскулинными элементами - отличный пример того, как можно экспериментировать с силуэтами, фактурами и многослойностью. Такой подход позволяет оставаться в тренде и одновременно сохранять индивидуальность.

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)