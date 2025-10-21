Андре Тан назвал главный аксессуар осени 2025, без которого не обойтись

Известный украинский дизайнер Андре Тан назвал главный аксессуар, который должен быть в гардеробе каждой модницы этой осенью. По его словам, именно шарф способен кардинально изменить образ, придать стилю, теплу и индивидуальности.

Какие модели актуальны и с чем их носить, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram модельера.

Длинные шарфы

Первый совет - длинные объемные шарфы, которые можно дважды обмотать вокруг шеи, оставив концы свободно ниспадать.

Такая подача - не просто модный тренд, а визуальный прием, который "вытягивает" силуэт и придает образу элегантности.

Они подходят как к пальто оверсайз, так и к классическим тренчам. Ткани - мягкая шерсть или кашемир, оттенки - как спокойные базовые, так и глубокие осенние.

Андре Тан рассказал про трендовые шарфы (скриншот)

Массивные шарфы

Второй вариант - массивные, пушистые и мягкие шарфы, особенно уместные в холодные дни.

По словам дизайнера, он буквально видит картинку - большие вязаные петли, грубая шерсть, небрежно накинутые на плечи. Именно эта легкая небрежность и создает ощущение effortless style - стиля без труда.

Здесь играют роль текстуры: вязка, мохер, букле - все, что придает объем и мягкость. Идеальные цвета - карамельный, темно-серый, винный, хаки.

Андре Тан рассказал, какие шарфы в моде (скриншот)

Тонкие шарфы

Андре Тан также советует обратить внимание на тонкие шелковые или трикотажные шарфы, которые носят не только на шее.

Они становятся аксессуаром на сумку, в прическу, на запястье как браслет. Это маленький, но очень эффектный штрих, придающий индивидуальности.

"Это выглядит очень-очень эффектно" - подчеркивает дизайнер.

Андре Тан рассказал про модные аксессуары (скриншот)

Принты и цветные акценты

Шарф, по словам Андре Тана, может стать единственным ярким акцентом во всем образе.

И здесь - свобода для экспериментов. Контрастные цвета, геометрические или этнические принты, сочетание тканей - все это создает стиль. Главное - не бояться смешивать.

"Шерсть, шелк, трикотаж, твид - эти комбинации сейчас в топе", - отметил Тан.

Андре Тан рассказал про тренды (скриншот)

Шарф как главный аксессуар сезона

В заключение дизайнер отмечает: шарф - это не просто тепло. Это украшение, которое работает на ваш образ, придает глубину, цвет и текстуру. А также способ самовыражения, который одновременно выполняет практическую функцию.

"Добавьте несколько моделей в свою коллекцию - и ваша осень будет еще теплее и стильнее. Ну, что еще нужно для счастья?" - отметил Андре Тан.