ua en ru
Ср, 22 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Як носити джинси восени 2025: модний "лук" Дженніфер Лопес

Середа 22 жовтня 2025 13:28
UA EN RU
Як носити джинси восени 2025: модний "лук" Дженніфер Лопес Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Катерина Собкова

Співачка й актриса Дженніфер Лопес показала, як стильно носити джинси восени 2025 року. Її образ з денімом і масивним взуттям - приклад трендового осіннього "лука", який легко повторити.

Детальніше про те, який образ вибрала Лопес, розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Ключові елементи образу

Основою вбрання став класичний вовняний блейзер сірого відтінку. Співачка вибрала жакет з дрібним візерунком типу "ялинка", який надає образу глибини. Крій піджака - злегка оверсайз, що відповідає актуальним тенденціям і створює ефект невимушеної елегантності.

Під верхнім одягом - джинсова сорочка в поєднанні з чорною краваткою.

Цей прийом підтримує стиль подвійного деніму (denim on denim), який залишатиметься трендовим ще не один сезон.

Особливу увагу привертає чорна краватка, зав'язана недбало - вона додає маскулінної сміливості та розбавляє чистий денім ефектною деталлю.

Ще один трендовий акцент - джинси з підворотами. Модель прямого крою в класичному синьому кольорі доповнена широкими манжетами. Такий фасон не тільки стильний, а й ефектно демонструє взуття.

Взуття та аксесуари: акценти, які формують характер образу

"Лук" доповнюють масивні замшеві ботильйони насиченого коричневого відтінку.

Взуття на платформі та стійких підборах не тільки додає зросту, а й врівноважує вільний силует джинсів. Це поєднання зручності та візуального ефекту - один з головних модних трендів сезону.

З аксесуарів - сонцезахисні окуляри-авіатори з коричневим тонуванням, що надають образу легкого ретро-настрою.

Крім того, під піджаком видно шкіряний ремінь з класичною пряжкою, що підкреслює талію та надає структурності всьому аутфіту.

Дженніфер Лопес створила образ, який вдало поєднує жіночність і силу, класику і тренди.

Осінній "лук" з маскулінними елементами - чудовий приклад того, як можна експериментувати з силуетами, фактурами та багатошаровістю. Такий підхід дає змогу залишатися в тренді й водночас зберігати індивідуальність.

Як носити джинси восени 2025: модний &quot;лук&quot; Дженніфер ЛопесДженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Дженніфер Лопес Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
У Києві вже понад 20 постраждалих внаслідок масованого удару Росії
У Києві вже понад 20 постраждалих внаслідок масованого удару Росії
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію