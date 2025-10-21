ua en ru
Вт, 21 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Объемная прическа и массивные плечи: Могилевская удивила ярким образом в стиле 80-х

Вторник 21 октября 2025 13:06
UA EN RU
Объемная прическа и массивные плечи: Могилевская удивила ярким образом в стиле 80-х Наталья Могилевская (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Наталья Могилевская поразила поклонников эффектным ретро-"луком", вдохновленным модой 80-х годов.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала Могилевская

Белая рубашка и черная юбка

Белая атласная рубашка с акцентированными плечами с подплечниками - классика жанра power dressing, которая символизирует силу и уверенность женщины. Расстегнутая линия пуговиц создает баланс между строгой одеждой и легкой провокацией.

Объемная прическа и массивные плечи: Могилевская удивила ярким образом в стиле 80-хПевица Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Дополнить лук артистка решила классической черной юбкой из матовой ткани. Такая юбка служит идеальным контрастным основанием для белого объемного верха. Она "заземляет" дерзость и великолепие белой рубашки и массивных украшений.

Строгий черный низ подчеркивает талию и делает акцент на ногах, особенно благодаря сетчатым колготкам и высоким каблукам, придавая образу стройности и элегантности.

Объемная прическа и массивные плечи: Могилевская удивила ярким образом в стиле 80-хНаталья Могилевская показала интересный лук (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Обувь

Завершают лук туфли на высоком каблуке с анималистическим принтом - еще один характерный признак моды того периода.

Аксессуары

Отдельного внимания заслуживают аксессуары. Массивное золотое колье и большие серьги-кольца отсылают к иконам стиля прошлого века, когда украшения играли не менее важную роль, чем сама одежда.

Нижняя часть образа - сетчатые колготки - добавляют композиции драматизма и артистической свободы. Такие элементы часто использовали звезды поп-сцены 80-х, чтобы подчеркнуть бунтарский дух и смелость.

Объемная прическа и массивные плечи: Могилевская удивила ярким образом в стиле 80-хМогилевская удивила образом в духе 80-х (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Прическа

Образ Могилевской является стилистически цельным и насыщенным символами той эпохи. Прическа - пышные завитые локоны, собранные в высокую укладку - сразу вызывает ассоциации с образами звезд 80-х.

Обстановка, в которой сделаны фото, - микрофоны, провода, студийный свет - лишь усиливает впечатление, что это часть творческого проекта: съемки клипа или фотосессии для нового сингла.

Объемная прическа и массивные плечи: Могилевская удивила ярким образом в стиле 80-хПевица показала "лук" в стиле 80-х (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Ретро как инструмент самовыражения

Образ Могилевской - это не просто дань моде, а пример того, как ретро-эстетика может работать на современный месседж.

В нем соединены гламур, артистизм, смелость и игра с культурными кодами. И хотя это обращение к прошлому, сам подход вполне актуален - в моде снова царят объемы, блеск, акцентированные детали и яркий макияж.

Объемная прическа и массивные плечи: Могилевская удивила ярким образом в стиле 80-хНаталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Наталья Могилевская Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Военное положение и мобилизацию продлили до февраля 2026 года: новые сроки
Военное положение и мобилизацию продлили до февраля 2026 года: новые сроки
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов