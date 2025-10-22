ua en ru
Ср, 22 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Как выглядит самая модная куртка на осень: пример от Даши Астафьевой

Среда 22 октября 2025 07:15
UA EN RU
Как выглядит самая модная куртка на осень: пример от Даши Астафьевой Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Катерина Собкова

Украинская модель и певица Даша Астафьева продемонстрировала стильный и комфортный "лук", в котором сочетаются ключевые тренды сезона: многослойность, глубокие цвета и смелое сочетание фактур.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Stories в Instagram.

Какой "лук" выбрала Астафьева

Куртка-рубашка из замши

Центральным элементом образа стала куртка-рубашка глубокого винного цвета. Такая модель - абсолютный must-have для прохладной осенней погоды.

Куртка имеет воротник, накладные карманы с клапанами и молнию, что придает ей легкую нотку винтажа и милитари-шарма.

Материал - замша, которая актуальна в осеннем сезоне и идеально передает настроение осени.

Игра силуэтов: широкий низ + короткий верх

Астафьева объединила укороченную куртку с широкими джинсами темно-синего цвета. Такой контраст между объемным низом и компактным верхом выгодно подчеркивает фигуру и придает образу современности.

Широкие штаны - еще один тренд, который отсылает на моду 90-х и ранних 2000-х, но в новом прочтении.

Яркая обувь как акцент

Еще одна стильная деталь - обувь на массивной подошве в горчичном оттенке. Такой неожиданный выбор "разбавляет" сдержанную палитру образа и придает ему динамику.

Это отличный пример того, как правильно добавить цвет в образ, не нарушая его целостности.

Базовые цвета + акценты

Под курткой виден гольф-водолазка такого же цвета. Такой монохром в верхней части образа делает силуэт более вытянутым и стильным.

Аксессуары лишь подчеркивают взвешенность: большая классическая стеганая сумка на цепочке придает элегантности и шика.

Smart сasual с нотками винтажа

Образ можно с уверенностью классифицировать как smart casual с винтажными элементами.

Такой стиль отлично подходит для осени: он позволяет оставаться в тренде, не жертвуя удобством. Образ Даши Астафьевой - пример того, как выглядеть эффектно, не перегружая лук деталями.

Как выглядит самая модная куртка на осень: пример от Даши АстафьевойДаша Астафьева (скриншот)

С чем носить замшевую куртку-рубашку

Замшевая куртка-рубашка - это настоящий мастхев для осеннего гардероба. Она сочетает в себе комфорт, мягкую текстуру, тепло и стильный вид. Такой верхний слой легко адаптируется к разным стилям.

С широкими джинсами или брюками

Это одно из самых модных сочетаний этой осени. Объемная куртка-рубашка хорошо балансирует с широкими брюками, особенно если она укороченая.

  • Для базового лука: выберите темно-синие или черные джинсы и дополните белым гольфом.
  • Для эффектного варианта: добавьте обувь на платформе или грубые ботинки - получите стильный street style образ.

С трикотажным платьем или юбкой

Сочетание более жесткой замши с мягкими тканями - это всегда игра на контрастах. Трикотаж добавляет женственности, а куртка - структуры.

Платье-футляр или платье-свитер в сочетании с курткой-рубашкой выглядит очень сбалансированно.

Добавьте сапоги до колена или ботильоны - и образ готов для городских прогулок или офиса.

С лаконичным тотал-луком

Создайте однотонный образ (например, полностью в оттенках бежевого, серого или бордового), а замшевую куртку используйте в качестве верхнего слоя или цветового акцента.

Это подчеркнет фактурность замши и сделает образ зрительно более дорогим.

С водолазкой и джогерами

Этот вариант подойдет для casual-луков и тех, кто ценит комфорт. Мягкая водолазка, трикотажные или костюмные джогеры + замшевая рубашка - идеальный образ каждый день.

Добавьте кроссовки или лоферы - комфорт гарантирован.

Как выглядит самая модная куртка на осень: пример от Даши АстафьевойДаша Астафьева (скриншот)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Даша Астафьева Тренды Модные тренды Стиль жизни
Новости
США и Россия приостановили подготовку к встрече Трампа и Путина, - NBC News
США и Россия приостановили подготовку к встрече Трампа и Путина, - NBC News
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию