Как Макрон повлиял на решение ЕС по финансированию Украины: Politico раскрыло детали

Президент Франции Эмманюэль Макрон сыграл решающую роль в срыве плана по предоставлению займа для возмещения убытков и переходе Европейского Союза к альтернативному механизму финансирования Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По данным собеседников издания, переломный момент наступил около 22:00 в четверг, 18 декабря, после того как лидеры ЕС получили переработанный юридический проект предоставления помощи Украине. При этом премьер-министр Италии Джорджия Мелони выступила с резкой критикой этого плана.

Хотя часть лидеров была застигнута таким развитием событий, Франция параллельно работала над "планом Б", который предусматривал другой формат финансирования. Как отмечают источники POLITICO, Париж считал необходимым иметь запасной вариант еще до начала саммита Европейского совета.

Помощники Макрона вели переговоры с венгерской стороной, чтобы гарантировать, что в случае провала кредита на репарации премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не наложит вето на альтернативу - использование совместного заимствования или бюджетного резерва ЕС. К контактам с Будапештом присоединялись и другие страны, в частности Бельгия.

Кроме того, Макрон лично общался с Орбаном во время саммита, когда обострился вопрос возможного венгерского вето. Ключевым сигналом стало то, что премьер-министр Венгрии заявил о готовности не блокировать использование резерва бюджета ЕС для продолжения финансирования Украины.

Словакия и Чехия также были готовы поддержать этот вариант при условии, что им не придется участвовать в кредитном механизме для Украины. В результате так называемый "план Б", который ранее считали маловероятным, фактически стал единственным приемлемым решением.

Несмотря на то, что некоторые участники переговоров чувствовали себя "обманутыми", дипломаты признают - именно Макрон сыграл ключевую роль в реализации альтернативного сценария. Один из чиновников ЕС назвал это "мастер-классом" французского президента.

Politico также отмечает, что влияние Макрона в ЕС некоторое время было ослаблено его внутриполитическими проблемами во Франции, что позволило канцлеру Германии Фридриху Мерцу усилить свои позиции как одного из главных голосов Европы. Впрочем, благодаря опыту и кулуарной дипломатии Макрон продемонстрировал, что остается одним из самых влиятельных лидеров ЕС.