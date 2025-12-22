Как Макрон повлиял на решение ЕС по финансированию Украины: Politico раскрыло детали
Президент Франции Эмманюэль Макрон сыграл решающую роль в срыве плана по предоставлению займа для возмещения убытков и переходе Европейского Союза к альтернативному механизму финансирования Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По данным собеседников издания, переломный момент наступил около 22:00 в четверг, 18 декабря, после того как лидеры ЕС получили переработанный юридический проект предоставления помощи Украине. При этом премьер-министр Италии Джорджия Мелони выступила с резкой критикой этого плана.
Хотя часть лидеров была застигнута таким развитием событий, Франция параллельно работала над "планом Б", который предусматривал другой формат финансирования. Как отмечают источники POLITICO, Париж считал необходимым иметь запасной вариант еще до начала саммита Европейского совета.
Помощники Макрона вели переговоры с венгерской стороной, чтобы гарантировать, что в случае провала кредита на репарации премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не наложит вето на альтернативу - использование совместного заимствования или бюджетного резерва ЕС. К контактам с Будапештом присоединялись и другие страны, в частности Бельгия.
Кроме того, Макрон лично общался с Орбаном во время саммита, когда обострился вопрос возможного венгерского вето. Ключевым сигналом стало то, что премьер-министр Венгрии заявил о готовности не блокировать использование резерва бюджета ЕС для продолжения финансирования Украины.
Словакия и Чехия также были готовы поддержать этот вариант при условии, что им не придется участвовать в кредитном механизме для Украины. В результате так называемый "план Б", который ранее считали маловероятным, фактически стал единственным приемлемым решением.
Несмотря на то, что некоторые участники переговоров чувствовали себя "обманутыми", дипломаты признают - именно Макрон сыграл ключевую роль в реализации альтернативного сценария. Один из чиновников ЕС назвал это "мастер-классом" французского президента.
Politico также отмечает, что влияние Макрона в ЕС некоторое время было ослаблено его внутриполитическими проблемами во Франции, что позволило канцлеру Германии Фридриху Мерцу усилить свои позиции как одного из главных голосов Европы. Впрочем, благодаря опыту и кулуарной дипломатии Макрон продемонстрировал, что остается одним из самых влиятельных лидеров ЕС.
Финансовая поддержка Украины
Ранее в Европейском Союзе обсуждали возможность направления замороженных российских активов на финансирование помощи Украине, однако эта идея столкнулась с ощутимым сопротивлением со стороны отдельных стран.
В частности, против такого механизма выступила Бельгия, ведь значительная часть активов сосредоточена в брюссельском депозитарии Euroclear. Решающей стала позиция бельгийского правительства и премьер-министра Барта де Вевера, который настаивал на предоставлении неограниченных гарантий относительно возможных финансовых и юридических рисков. Это заставило европейских лидеров искать другой вариант - совместные заимствования.
Такое решение было принято на фоне заявлений российского диктатора Владимира Путина о намерении продолжать войну, что делает финансовую поддержку Украины критически важной для ее устойчивости уже на пятом году полномасштабной агрессии.
Фактически ЕС признал, что помощь Украине является долгосрочным финансовым обязательством, реализацию которого необходимо обеспечивать уже сейчас.
На саммите лидеры государств-членов Евросоюза согласовали выделение Украине 90 млрд евро поддержки в 2026-2027 годах. Речь идет о льготном кредите, который рассматривался как резервный сценарий в случае, если механизм использования замороженных российских активов так и не будет введен.
Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что для Киева эти средства фактически являются беспроцентными и условно безвозвратными: их возврат возможен только после возмещения Россией ущерба, нанесенного Украине в результате полномасштабной войны.
Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что саммит продлится до тех пор, пока участники не придут к согласованному решению по финансовой поддержке Украины.
В то же время Германия предостерегала партнеров по ЕС, что отказ от репарационного кредита может негативно сказаться на кредитных рейтингах и вызвать рост процентных ставок в Европе.