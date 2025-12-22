Як Макрон вплинув на рішення ЄС щодо фінансування України: Politico розкрило деталі

Президент Франції Емманюель Макрон відіграв вирішальну роль у зриві плану щодо надання позики для відшкодування збитків та переході Європейського Союзу до альтернативного механізму фінансування України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За даними співрозмовників видання, переломний момент настав близько 22:00 у четвер, 18 грудня, після того як лідери ЄС отримали перероблений юридичний проєкт надання допомги України. При цьому прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні виступила з різкою критикою цього плану.

Хоча частина лідерів була заскочена таким розвитком подій, Франція паралельно працювала над "планом Б", який передбачав інший формат фінансування. Як зазначають джерела POLITICO, Париж вважав необхідним мати запасний варіант ще до початку саміту Європейської ради.

Помічники Макрона вели переговори з угорською стороною, щоб гарантувати, що разі провалу кредиту на репарації прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не накладе вето на альтернативу - використання спільного запозичення або бюджетного резерву ЄС. До контактів з Будапештом долучалися також інші країни, зокрема Бельгія.

Крім того, Макрон особисто спілкувався з Орбаном під час саміту, коли загострилося питання можливого угорського вето. Ключовим сигналом стало те, що прем’єр-міністр Угорщини заявив про готовність не блокувати використання резерву бюджету ЄС для продовження фінансування України.

Словаччина та Чехія також були готові підтримати цей варіант за умови, що їм не доведеться брати участь у кредитному механізмі для України. У результаті так званий "план Б", який раніше вважали малоймовірним, фактично став єдиним прийнятним рішенням.

Попри те, що деякі учасники переговорів відчували себе "обдуреними", дипломати визнають - саме Макрон зіграв ключову роль у реалізації альтернативного сценарію. Один із чиновників ЄС назвав це "майстер-класом" французького президента.

Politico також зазначає, що вплив Макрона в ЄС певний час був ослаблений його внутрішньополітичними проблемами у Франції, що дозволило канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу посилити свої позиції як одного з головних голосів Європи. Втім, завдяки досвіду та кулуарній дипломатії Макрон продемонстрував, що залишається одним із найвпливовіших лідерів ЄС.