Как будут выключать свет в Киеве 12 января: в ДТЭК показали графики

В ДТЭК при этом напомнили, что почасовые отключения электроэнергии действуют только для части районов столицы. Другие все еще на экстренных отключениях.

"Напомним, в части Печерского, Голосеевского районов и на Левом берегу столицы продолжаются экстренные отключения. Графики там не действуют", - сказано в сообщении.

Как будут выключать свет в столице 12 января: