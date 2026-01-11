Как будут выключать свет в Киеве 12 января: в ДТЭК показали графики

В Киеве 12 января будут действовать почасовые отключения электроэнергии для бытовых потребителей. Наибольшее одновременное отключение составит 7 часов подряд. При этом графики отключений действуют только для части районов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
В ДТЭК при этом напомнили, что почасовые отключения электроэнергии действуют только для части районов столицы. Другие все еще на экстренных отключениях.
"Напомним, в части Печерского, Голосеевского районов и на Левом берегу столицы продолжаются экстренные отключения. Графики там не действуют", - сказано в сообщении.
Как будут выключать свет в столице 12 января:
Отметим, что в столице после атаки российских оккупантов 9 января энергетики восстановили электроснабжение для 648 тысяч абонентов. Но из-за атак, морозов и перегрузки сетей возникает много точечных аварий.
Добавим, что в части столицы пока еще экстренные отключения. В правительстве сообщили, что полностью исправить ситуацию планируют не ранее 15 января. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в некоторых общинах ситуация со светом и теплом чрезвычайно тяжелая.
Напомним также, что 12 января по всей Украине продолжат действовать графики почасовых отключений света и ограничения мощности. Они будут касаться бытовых потребителей и промышленности.