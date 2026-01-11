UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Як будуть вимикати світло в Києві 12 січня: в ДТЕК показали графіки

Ілюстративне фото: графіки відключень в Києві актуальні тільки для частини районів (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Києві 12 січня будуть діяти погодинні відключення електроенергії для побутових споживачів. Найбільше одночасне відключення складе 7 годин поспіль. При цьому графіки відключень діють тільки для частини районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

В ДТЕК при цьому нагадали, що погодинні відключення електроенергії діють тільки для частини районів столиці. Інші все ще на екстрених відключеннях.

"Нагадаємо, в частині Печерського, Голосіївського районів та на Лівому березі столиці тривають екстрені відключення. Графіки там не діють", - сказано у повідомленні.

Як будуть вимикати світло в столиці 12 січня:

  • 1.1 черга - світла не буде з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:00;
  • 1.2 черга - світла не буде з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:00;
  • 2.1 черга - світла не буде з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:00;
  • 2.2 черга - світла не буде з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:00;
  • 3.1 черга - світла не буде з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;
  • 3.2 черга - світла не буде з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;
  • 4.1 черга - світла не буде з 11:30 до 18:30;
  • 4.2 черга - світла не буде з 11:30 до 18:30 та з 22:00 до 24:00;
  • 5.1 черга - світла не буде з 04:30 до 11:30 та з 15:00 до 19:00;
  • 5.2 черга - світла не буде з 04:30 до 11:30 та з 15:00 до 19:00;
  • 6.1 черга - світла не буде з 06:00 до 08:30 та з 15:00 до 20:00;
  • 6.2 черга - світла не буде з 06:00 до 08:30 та з 15:00 до 20:00;

Ситуація зі світлом у Києві: що відомо

Зазначимо, що у столиці після атаки російських окупантів 9 січня енергетики відновили електропостачання для 648 тисяч абонентів. Але через атаки, морози й перевантаження мереж виникає багато точкових аварій.

Додамо, що у частині столиці поки що досі екстрені відключення. В уряді повідомили, що повністю виправити ситуацію планують не раніше 15 січня. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що у деяких громадах ситуація зі світлом і теплом надзвичайно важка.

Нагадаємо також, що 12 січня по всій Україні продовжать діяти графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності. Вони стосуватимуться побутових споживачів та промисловості.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕККиївГрафіки відключення світлаВідключеня світла