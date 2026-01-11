Свет будут отключать по всей Украине: в "Укрэнерго" определились с графиками на 12 января
В понедельник, 12 января, в Украине продолжат действовать графики почасовых отключений света и ограничения мощности. Они будут касаться бытовых потребителей и промышленности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".
В компании проинформировали, что ограничения коснутся всех областей.
"Завтра, 12 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - говорится в сообщении.
Причинами введения мер ограничения стали последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.
В "Укрэнерго" не назвали количество очередей, которые одновременно могут быть отключены 12 января, но отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться.
"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - резюмировали в компании.
Ситуация с энергетикой в Украине
Напомним, что начиная с осени 2025 года Россия возобновила свои атаки на энергетическую систему Украины. В последние дни эти атаки продолжились и продолжаются до сих пор.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, из-за ударов РФ по критической инфраструктуре, ситуация в регионах остается сложной. По его словам, энергетики и ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы восстановить свет, тепло и воду.
"Они специально ждали морозной погоды, чтобы ухудшить жизнь наших людей. Это сознательный, циничный российский террор именно против людей", - подчеркнул он.
Также отметим, что в ночь на 9 января по Киеву был осуществлен комбинированный удар, в результате чего в столице возникли проблемы с водой, теплом, и частично по сей день действуют экстренные отключения света.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что ситуация со светом в столице улучшится к четвергу, 15 января.