ua en ru
Вс, 11 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Свет будут отключать по всей Украине: в "Укрэнерго" определились с графиками на 12 января

Воскресенье 11 января 2026 19:02
UA EN RU
Свет будут отключать по всей Украине: в "Укрэнерго" определились с графиками на 12 января Фото: ограничения коснутся всех областей (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В понедельник, 12 января, в Украине продолжат действовать графики почасовых отключений света и ограничения мощности. Они будут касаться бытовых потребителей и промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

В компании проинформировали, что ограничения коснутся всех областей.

"Завтра, 12 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - говорится в сообщении.

Причинами введения мер ограничения стали последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

В "Укрэнерго" не назвали количество очередей, которые одновременно могут быть отключены 12 января, но отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - резюмировали в компании.

Ситуация с энергетикой в Украине

Напомним, что начиная с осени 2025 года Россия возобновила свои атаки на энергетическую систему Украины. В последние дни эти атаки продолжились и продолжаются до сих пор.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, из-за ударов РФ по критической инфраструктуре, ситуация в регионах остается сложной. По его словам, энергетики и ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы восстановить свет, тепло и воду.

"Они специально ждали морозной погоды, чтобы ухудшить жизнь наших людей. Это сознательный, циничный российский террор именно против людей", - подчеркнул он.

Также отметим, что в ночь на 9 января по Киеву был осуществлен комбинированный удар, в результате чего в столице возникли проблемы с водой, теплом, и частично по сей день действуют экстренные отключения света.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что ситуация со светом в столице улучшится к четвергу, 15 января.

Читайте РБК-Украина в Google News
Графики отключения света Отключения света Блэкаут Энергетики
Новости
У Кадырова отказали почки, - источники
У Кадырова отказали почки, - источники
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка