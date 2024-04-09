В Израиле сработал "Железный купол": сбита "подозрительная воздушная цель"
Противовоздушная оборона Израиля сбила "подозрительную воздушную цель", вошедшую в воздушное пространство страны в районе Эйлата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
Издание, ссылаясь на ЦАХАЛ, пишет, что цель сбита установленной на корабле системой "Железный купол", известной как C-Dome.
Разрушений и пострадавших нет.
Перед этим в южном городе Эйлат прозвучали сирены предупреждения о вторжении вражеских самолетов или беспилотников.
Угроза войны между Ираном и Израилем
В понедельник, 1 апреля, по столице Сирии Дамаск был нанесен ракетный удар. В результате атаки полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли 13 человек, одним из которых оказался старший командир Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Реза Захеди.
Иран официально обвинил в нападении Израиль и пообещал "жесткий" ответ. В Израиле происшествие не комментировали.
ЦРУ предупредило, что в течение 48 часов Иран может начать военную операцию против Израиля.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна сможет себя защитить и будет действовать согласно простому принципу: нападающий на Израиль или планирующий напасть пострадает сам.
На территории Израиля блокируют GPS, чтобы нарушить возможную работу ракет и беспилотников. Также армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о прекращении всех отпусков для служащих в боевых частях солдат.
США заявили о состоянии повышенной готовности из-за возможного удара Ирана по объектам на территории Израиля, в том числе американским.
После этого Иран обратился к Соединенным Штатам с просьбой "отойти в сторону".
Подробнее о ситуации – в материале РБК-Украина.
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