Угроза нападения Ирана на Израиль: Тегеран просит США не вмешиваться

Иран обратился к Соединенным Штатам с просьбой "отойти в сторону", поскольку страна готовит вооруженный ответ на атаку Израиля на иранское консульство в Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Заместитель главы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди в письменном послании к Вашингтону "предупредил США, чтобы они не попали в ловушку Нетаньяху", имея в виду премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

"США должны отойти в сторону, чтобы их не ударили. В ответ США попросили Иран не наносить удары по американским целям", - сказал Джамшиди.

В США официально не комментировали вероятное послание Ирана.

Белый дом сделал нетрадиционный шаг и напрямую сообщил Ирану, что США не были проинформированы об авиаударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске 1 апреля. Таким образом Вашингтон пытался не допустить атак иранцев на собственные силы и базы на Ближнем Востоке.

Иран сообщил, что "даст "пощечину" Израилю, своему заклятому врагу". Однако непонятно, когда это произойдет и попытается ли Иран атаковать Израиль непосредственно либо через одну из своих марионеточных групп, таких как "Хезболла", которая базируется в Ливане.

"Хезболла" готова к войне

Тем временем главная марионетка Ирана на Ближнем Востоке - исламистская группировка "Хезболла", - предупредила Тель-Авив, что готова к войне. Лидер группировки Хасан Насралла в пятницу, 5 апреля, заявил, что ответ со стороны Ирана, несомненно, будет. Однако, по его словам, его группировка не будет "вмешиваться в такие решения".

"И после этого, как поведет себя Израиль, регион вступит в новую фазу", - сказал лидер группировки в телевизионном выступлении.

Насралла, который скрывается, подчеркнул скоординированную работу так называемых "иранских групп сопротивления" в регионе. И добавил, что "Хезболла" "полностью подготовлена и готова" к любой войне с Израилем.